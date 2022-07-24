Fenerbahçe'de Arda Güler Jorge Jesus'un doğum gününü elini öperek kutladı
Fenerbahçeli futbolcular teknik direktörü Jorge Jesus'un 68. yaş gününü kutladı. Sarı-lacivertli ekibin oyuncuları hocalarını tokalaşarak tebrik ederken genç yıldızı Arda Güler ise elini öperek tebrik etti.
Fenerbahçeli futbolcular teknik direktörü Jorge Jesus'un 68. yaş gününü kutladı.
Sarı-lacivertli ekibin oyuncuları hocalarını tokalaşarak tebrik ederken genç yıldızı Arda Güler, Jesus'un elini öperek tebrik etti. Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü, nazar boncuğu ve gülen yüz emojileriyle paylaşıldı.
İşte sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni alan o paylaşım...
Video Haberler
- Jesus ile Arda arasındaki samimi anlar gündem oldu!
- Tatil sitesinde yaban domuzu istilası!
- CHP'li Ağbaba'dan esnaf ve çiftçiye müjde
- Balataları ısınan tırın lastiği yandı
- 'Hiç mi kıskanmıyorsun lan?'
- Akşener, İYİ Partili genç için 'kız istemeye' gitti
- Zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi
- 'Ayçiçek taban fiyatı açıklanmalıdır'
- 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun
- Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk Lirası'nda yeni dönem
- AKP'nin planını açıkladı: 'Yağma başladı...'
- Cep telefonu ile tuvalete gidenler dikkat!
- Maymun çiçeği için 'küresel acil durum' ilanı
- Yargıda 'Ali Erbaş' sessizliği
- İstanbul'da fiyatlar uçtu: Yıllık 172 bin lira!
- 'İşçiler Erdoğan'ın mitingine böyle taşındı'
- MHP'li Vural'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yorumu
- Sedyedeki hastaya cinsel saldırıda karar çıktı!
- 'Sana bu twiti gönderen Fahrettin iyi bilir ki...'