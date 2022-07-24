Fenerbahçe'de Arda Güler Jorge Jesus'un doğum gününü elini öperek kutladı

24 Temmuz 2022 Pazar, 13:17

Fenerbahçeli futbolcular teknik direktörü Jorge Jesus'un 68. yaş gününü kutladı.

Sarı-lacivertli ekibin oyuncuları hocalarını tokalaşarak tebrik ederken genç yıldızı Arda Güler, Jesus'un elini öperek tebrik etti. Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü, nazar boncuğu ve gülen yüz emojileriyle paylaşıldı.

İşte sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni alan o paylaşım...