Kırmızı karta sinirlenen futbolcular hakeme saldırdı
Barak Bahar Turnuvası’nın final maçında hakemin gösterdiği kırmızı kart sonrası yeşil saha karıştı. Karara sinirlenen futbolcular, hakeme saldırmaya çalışırken, çıkan olaylar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki kırsal mahalleleri arasında Şehit Cemal Bozkurt anısına düzenlenen Barak Bahar Turnuvası finalinde Öncülerspor ile Yazırspor karşılaştı.
Şehitkamil İlçe Stadyumu’ndaki final maçı 1-0 Öncülerspor’un üstlüğüyle devam ederken, müsabakanın uzatma dakikalarında yaşanan bir pozisyon sonrasında Yazırspor’un defans oyuncusu direkt kırmızı kart gördü. Kırmızı kartın ardından Yazırsporlu futbolcular, hakeme saldırdı.
FİNAL MAÇINDA HAKEME SALDIRDILAR
Sahada yaşanan olaylara teknik heyet ve yedek kulübesindeki futbolcular da dahil olurken, final maçı şiddet olaylarına sahne oldu.
Hakeme yapılan saldırının ardından sahaya giren çevik kuvvet polisleri hakemi çembere alıp yeşil saha karıştı.
Sahada yaşanan kargaşa anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Tribüne ve saha dışına yayılan olaylar polisin müdahalesiyle son buldu.
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