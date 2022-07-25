Kırmızı karta sinirlenen futbolcular hakeme saldırdı

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:22

Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki kırsal mahalleleri arasında Şehit Cemal Bozkurt anısına düzenlenen Barak Bahar Turnuvası finalinde Öncülerspor ile Yazırspor karşılaştı.

Şehitkamil İlçe Stadyumu’ndaki final maçı 1-0 Öncülerspor’un üstlüğüyle devam ederken, müsabakanın uzatma dakikalarında yaşanan bir pozisyon sonrasında Yazırspor’un defans oyuncusu direkt kırmızı kart gördü. Kırmızı kartın ardından Yazırsporlu futbolcular, hakeme saldırdı.

FİNAL MAÇINDA HAKEME SALDIRDILAR

Sahada yaşanan olaylara teknik heyet ve yedek kulübesindeki futbolcular da dahil olurken, final maçı şiddet olaylarına sahne oldu.

Hakeme yapılan saldırının ardından sahaya giren çevik kuvvet polisleri hakemi çembere alıp yeşil saha karıştı.

Sahada yaşanan kargaşa anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Tribüne ve saha dışına yayılan olaylar polisin müdahalesiyle son buldu.