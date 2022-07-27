Roma'dan Paulo Dybala için tarihe geçen tanıtım töreni

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İtalya Serie A ekibi Juventus ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Paulo Dybala, sürpriz bir şekilde Roma'ya imza attı.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:42

Dün öğle saatlerinde kulüp tesislerinde resmi imzayı atan Dybala, akşam muhteşem bir karşılamayla taraftara tanıtıldı.

PAULO DYBALA İÇİN ON BİNLERCE TARAFTAR

Kolezyum Meydanı'nı kapatan Roma, on binlerce taraftarın eşliğinde Dybala için unutulmaz bir tören hazırladı.

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