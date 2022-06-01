Viking FK kalecisi Patrik Gunnarsson'ın kale direklerini daralttığı iddia edildi

01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:29

Norveç'in en üst düzey futbol ligi Eliteserien'de Viking FK ile HamKam arasında oynanan maçta Patrik Gunnarsson'ın kale direklerini daralttığının görülmesi tartışmalara yol açtı. Viking FK kalecisi Patrik Gunnarsson, takımının iç saha maçlarının her birinde kalesinin boyutunu 15-20 santimetre küçültmekle suçlandı.

Viking FK'den Gunnarsson, geçtiğimiz hafta HamKam'a karşı oynadıkları maçın başlamasından önce şu anda sosyal medyada dolaşan bir videoda kale direklerini daraltırken görüldü.

Norveçli haber kuruluşu Aftenbladet'e göre, kale direkleri en az 15-20 santimetre içeriye kaydırıldı. Bu şekilde Viking FK'nin HamKam'a karşı önemli bir avantaj sağladığına inanılıyor.

Gunnarsson, HamKam'a karşı oynadıkları maçtan önce haksız bir avantaj elde etmek için kale direklerini kasten daralttığı iddialarını yalanladı. 21 yaşındaki İzlandalı, maç öncesi ritüellerini yerine getirdiğini belirterek, maçtan önce direkleri tekmelemenin kendisini rahatlattığını da sözlerine ekledi. Ancak sosyal medyadaki birçok kişi, Gunnarsson'un genişliği kısaltmak için kale direklerini kasıtlı olarak içe kaydırdığına inanıyor.

Gunnarsson, tartışma hakkında "Bu sadece maç öncesi bir ritüelim. Bu da beni rahat hissettiriyor. Bundan fazlası değil. Sadece parmaklıkları biraz tekmeliyorum" dedi.