Viktoria Plzen'den nefes kesen geri dönüş!
Viktoria Plzen, Eintracht Frankfurt deplasmanında 3-1 geriye düşmesine karşın son dakikalarda bulduğu 2 golle 1 puanı kaptı.
UEFA Avrupa Ligi 1. Hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Viktoria Plzen karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadele 3-3 sona erdi.
Eintracht Frankfurt, 38. dakikada Hugo Ekitike ile öne geçti. Pavel Sulc, 41'de eşitliği getirdi.
Alman ekibi, 62. dakikada Dina Ebimbe ve 67. dakikada Rasmus Kristensen ile farkı 2'ye çıkardı.
Viktoria Plzen, 86. dakikada Prince Kwabena Adu ve 90+3. dakikada Vaclav Jemelka'nın golleriyle geri dönüp 1 puanı aldı.
Bu sonucun ardından her iki takım da 1'er puanla lig aşamasına başladı.
Frankfurt, gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Plzen ise sahasında Ludogorets'i ağırlayacak.
Etiketler: #Viktoria Plzen #eintracht frankfurt #uefa avrupa ligi
Spor Haberleri
- Ahmet Çakar'dan flaş Serhat Akın paylaşımı!
- Acun Ilıcalı'dan Serhat Akın açıklaması!
- Fenerbahçe'den Serhat Akın paylaşımı!
- Van Bronckhorst'tan Mustafa Hekimoğlu sözleri!
- Napoli kupa maçında Palermo karşısında gol oldu yağdı!
- Bruma uykudan uyandı Braga son dakikada kazandı!
- Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
- UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!
- Atletico Madrid, Julian Alvarez ile güldü!
- Viktoria Plzen'den nefes kesen geri dönüş!
En Çok Okunan Haberler
-
- Çare: Sedat Peker!
- Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası
- TÜGVA il yöneticisine operasyon: Gözaltına alındı
- 'Hayatımda her oyuncuyu izledim ama..'
- Ne İstanbul ne İzmir, o ildeki kira fiyatı pes dedirtti
- Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama
- Ayrılıktan önce ‘ihraç’ geldi
- 55 futbol sahası büyüklüğündeki projeye ÇED onayı çıktı
- Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yeni gelişme
- Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!