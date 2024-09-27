Viktoria Plzen'den nefes kesen geri dönüş!

Yayınlanma: 27.09.2024 - 00:04

Güncelleme: 27.09.2024 - 00:04

UEFA Avrupa Ligi 1. Hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Viktoria Plzen karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadele 3-3 sona erdi.

Eintracht Frankfurt, 38. dakikada Hugo Ekitike ile öne geçti. Pavel Sulc, 41'de eşitliği getirdi.

Alman ekibi, 62. dakikada Dina Ebimbe ve 67. dakikada Rasmus Kristensen ile farkı 2'ye çıkardı.

Viktoria Plzen, 86. dakikada Prince Kwabena Adu ve 90+3. dakikada Vaclav Jemelka'nın golleriyle geri dönüp 1 puanı aldı.

Bu sonucun ardından her iki takım da 1'er puanla lig aşamasına başladı.

Frankfurt, gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Plzen ise sahasında Ludogorets'i ağırlayacak.