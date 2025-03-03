Villarreal - Espanyol maçına erteleme kararı: İşte nedeni!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında oynanması planlanan Villarreal - Espanyol mücadelesi yoğun yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Villarreal - Espanyol maçına erteleme kararı: İşte nedeni!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.03.2025 - 23:44

İspanya La Liga'daki Villarreal - Espanyol karşılaşması hava muhalefetine takıldı.

Villarreal'den yapılan açıklamada, beklenen yoğun yağmur ve sel tehlikesi nedeniyle karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

İki takım oyuncuları sahaya çıkarak taraftarlarına teşekkür etti ve stadyum boşaltılarak maçın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

NE OLMUŞTU?

İspanya'nın Valencia bölgesi, ekim ayında yaşanan sel felaketi nedeniyle zor günler geçirmiş ve bu durum, Valencia ile Villarreal'in maçlarının bir süreliğine ertelenmesine yol açmıştı.


Etiketler: #villarreal #espanyol #la liga #sel

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