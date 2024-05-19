Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Milli oyuncu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 37. haftasında deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Marcelino'nun ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.
VİLLARREAL - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
VİLLARREAL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro José Hernández Hernández'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde müsabakada forma giyebilecek.
Real Madrid ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Alaves'i 5-0 mağlup etmişti.
Villarreal ise Girona deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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