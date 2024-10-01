Villarreal sahasında üç puanı 3 golle aldı!
İspanya La Liga'da Villarreal, sahasında Las Palmas'ı 3-1 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 8. haftasında Villarreal, sahasında Las Palmas ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.
Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Nicolas Pepe, 84. dakikada Thiemo Barry ve 90. dakikada Alejandro Baena attı. Las Palmas'ın tek golü 47. dakikada Fabio Silva'dan geldi.
PENALTI'DAN YARARLANAMADI
Villarreal'da Alejandro Baena, 51. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Villlarreal, ligde 17 puana yükseldi. Las Palmas, 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Real Madrid deplasmanına gidecek. Las Palmas, sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.
Etiketler: #villarreal #la liga #Las Palmas
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