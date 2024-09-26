Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi: Şikayette bulunuldu!
Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımda Arda Güler'i Lamine Yamal'ın önünde turnuvanın en iyi genç oyuncusu olarak göstermesi Barcelona'dan tepki görmesine neden oldu.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, resmi Şampiyonlar Ligi hesabından yapılan bir paylaşımın beklenmedik bir heyecan yaratması üzerine UEFA'ya şikayette bulundu.
Paylaşımda Real Madrid'li Arda Güler'in bir fotoğrafı ve "Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu" şeklinde bir mesaj yer alıyordu.
BARCELONA'DAN TEPKİ
Bu yorum, Lamine Yamal'ın en iyi genç yetenek olduğuna inanan Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın hoşuna gitmedi.
Henüz 16 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde parlayan, en genç ikinci golcü olan ve dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak görülen Lamine Yamal'a gereken değerin verilmediğini düşünen Laporta'nın memnuniyetsizliği dikkat çekiciydi.
TWEET DAHA SONRA SİLİNDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi hesabı tarafından yapılan yorum, Barcelona taraftarlarında büyük öfke yarattı.
Tepkilerin ardından Şampiyonlar Ligi hesabının tweeti silmesiyle durum beklenmedik bir hal aldı ve Barcelona'nın oyuncusuna haksız muamele yapıldığına dair şüpheleri arttı.
LAPORTA AÇIKLAMA İSTEDİ
Laporta, Lamine Yamal'ın Avrupa'nın en büyük kulüp turnuvasındaki performansıyla hak ettiği takdiri görmesini sağlamak için UEFA'dan açıklama talep etti.
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