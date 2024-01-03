Gremio'dan Vincent Aboubakar açıklaması: 'Araştırıyoruz'

Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:12

Güncelleme: 03.01.2024 - 11:18

Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio ile adı anılan Beşiktaşlı Vincent Aboubakar hakkında Brezilya temsilcisinin futbol direktörü Antonio Brum'dan açıklama geldi.

Kamerunlu forvetin, Brezilya ekiplerinden Gremio'nun transfer listesine girdiği yazılıyordu. Bu iddialarla ilgili ekiplerinden Gremio'nun Futbol Direktörü Antonio Brum, Brezilya basınına konuştu.

'ŞARTLARINI ARAŞTIRIYORUZ'

Gremio'nun Futbol Direktörü Antonio Brum, "O harika bir golcü. Lewandowski ve Suarez seviyesinde. Şartlarını, ücretini ve Brezilya'ya gelip gelmeyeceğini araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

MAAŞI 3.1 MİLYON EURO

Aboubakar ilk olarak 2016'da 2.5 milyon Euro kiralama bedeli, 3.3 milyon Euro garanti ücret ve 4 bin Euro puanbaşı 'bonus'larla Beşiktaş'a geldi.

Kamerunlu futbolcu Eylül 2020'de geri döndü ancak sözleşmesinin otomatikman uzamasına bir maç kala sakatlanınca Al Nassr'a geri döndü. Kamerunlu golcü Ocak 2023'te 3. kez döndü.

3.1 milyon Euro garanti ücretli kontratı 2025 yazında bitecek.

22 MAÇTA 11 GOL ATTI

Deneyimli isim bu sezon oynadığı 22 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.