Gremio'dan Vincent Aboubakar açıklaması: 'Araştırıyoruz'

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen ve önceki günlerde kadro dışı bırakılan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar hakkında çıkan Gremio iddiaları için Brezilya temsilcisinden açıklama yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:12
Gremio'dan Vincent Aboubakar açıklaması: 'Araştırıyoruz'
Abone Ol google-news

Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio ile adı anılan Beşiktaşlı Vincent Aboubakar hakkında Brezilya temsilcisinin futbol direktörü Antonio Brum'dan açıklama geldi.

Kamerunlu forvetin, Brezilya ekiplerinden Gremio'nun transfer listesine girdiği yazılıyordu. Bu iddialarla ilgili ekiplerinden Gremio'nun Futbol Direktörü Antonio Brum, Brezilya basınına konuştu.

'ŞARTLARINI ARAŞTIRIYORUZ'

Gremio'nun Futbol Direktörü Antonio Brum, "O harika bir golcü. Lewandowski ve Suarez seviyesinde. Şartlarını, ücretini ve Brezilya'ya gelip gelmeyeceğini araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

MAAŞI 3.1 MİLYON EURO

Aboubakar ilk olarak 2016'da 2.5 milyon Euro kiralama bedeli, 3.3 milyon Euro garanti ücret ve 4 bin Euro puanbaşı 'bonus'larla Beşiktaş'a geldi.

Kamerunlu futbolcu Eylül 2020'de geri döndü ancak sözleşmesinin otomatikman uzamasına bir maç kala sakatlanınca Al Nassr'a geri döndü. Kamerunlu golcü Ocak 2023'te 3. kez döndü.

3.1 milyon Euro garanti ücretli kontratı 2025 yazında bitecek.

22 MAÇTA 11 GOL ATTI

Deneyimli isim bu sezon oynadığı 22 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.


beşiktaş vincent aboubakar Gremio Antonio Brum

İlgili Haberler

Kadro dışı bırakılmıştı: Beşiktaşlı golcü Vincent Aboubakar'a Brezilyalı talip!

Kadro dışı bırakılmıştı: Beşiktaşlı golcü Vincent Aboubakar'a Brezilyalı talip!
Vincent Aboubakar'a sürpriz talip: Eski takım arkadaşının yanına dönebilir!

Vincent Aboubakar'a sürpriz talip: Eski takım arkadaşının yanına dönebilir!
Kadro dışı kalmıştı: Aboubakar'dan flaş hamle!

Kadro dışı kalmıştı: Aboubakar'dan flaş hamle!

En Çok Okunan Haberler