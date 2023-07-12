Vincent Aboubakar'dan sakatlık itirafı: 'Kimseye kızmıyorum ama...'

Yayınlanma: 12.07.2023 - 19:08

Güncelleme: 12.07.2023 - 19:08

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports'un sorularına yanıt verdi.

Aboubakar'ın sözleri şu şekilde:

"Sezonun ortasında geldim ve geldiğimden beri iyi iş çıkardık. Geçen sezon kupa kazanmayı çok istedik ama olmadı. Taraftarımıza teşekkür ediyorum her zaman yanımızda oldular. Bu sene kaldığımız yerden devam edeceğiz."

"CENK'LE DAHA ÇOK GOL ATACAĞIZ"



"Geçen seneki performansımı asla yalnız sergilemedim. Takım arkadaşlarımla birlikte kolektif bir anlayışla bunları başardık. Taraftarımıza iyi oyun göstermeye çalıştık. Ben de onları memnun ettim. Beşiktaş her zaman kupalar kazanması gereken bir takım. En büyük hedefim Beşiktaş ile her yarıştığım kulvarda kupalar kazanmak."

Cenk Tosun (solda) ile Vincent Aboubakar (sağda)

"Cenk Tosun'a geçmiş olsun diliyorum. Umarım bu sakatlığı hemen atlatıp aramıza daha hızlı ve güçlü döner. Cenk Tosun büyük saygıyı hak eden bir oyuncu. Gençlere, başarılarıyla rol model olan bir oyuncu. Beşiktaş kültürünü yansıtan bir oyuncu. Onu devam eden kariyeri sebebiyle takdir ediyorum. Onunla daha çok goller atacağız. En çok özlediğim oyuncu Rosier. N'Koudou da aynı şekilde. Atiba ile de görüşüyoruz. Beşiktaş'ta tanıdığım her oyuncu çok iyi insan. Bu insanlarla tanıştığım için kendimi şanslı hissediyorum."

"O DÖNEM KALBİME KAZINDI"

"Beşiktaş'ın benim için özel yeri Avrupa'da kupa kazandığım ilk takım olması... O dönem kalbime kazanmıştı. Çok heyecanlı, duygusal anlar yaşadım. Tarihsel bir maçımız vardı Benfica'ya karşı 3-0'dan 3-3'e getirdiğimiz maç. Benfica da zaten Porto'nun rakibi. Trabzonspor maçında Atiba'nın attığı kafayla bir gol vardı. Bu anları hiç unutmuyordum. Beşiktaş'ın bana ifade ettiği şey burada mutluluk, aile. Bana Beşiktaş'ta oynama fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum."

SAKATLIK İTİRAFI

"Asla yalan söylemeyi seven biri değilim. Milli takımda oynadığımda maçın son dakikalarında ağır bir sakatlık geçirdim. Buraya döndüğümde tetkikler yapıldı ve sıkıntım olduğu belirtildi. Fizyoterapistler eşliğinde tedavime başlandı. Yaklaşık bir ay süreceği söylenmişti. Belirli durumlar yüzünden bu biraz daha uzadı. O dönem çok önemli bir Sivas maçı vardı. Benim de o maçta oynamamı söylemişlerdi. Ben de ağrımın tam geçmediğini söylemiştim. İlk yarının son anlarında çok fazla ağrı hissedince çıktım. O zaman 30 maç oynarsam kontratım yenilenecekti ama ikisi ayrı bir şeydi. İstesem de oynayamayacağım bir durum vardı. Sonraki yıl için kontrat meselesini konuştuk. Beşiktaş, Arabistan'dan aldığım teklifin benzerini yapamadığı için, ne kadar sevsem de o dönem gelen teklif çok büyüktü. Bunlar futbolun doğasında var. Bunun dışında bir problem yok. Orada da bir sakatlığım vardı ben oraya gidip doğrudan oynamadım. İkisinin aynı anda gelmesi bir sürü soru işareti bıraktı. Kimseye kızmıyorum ama işin gerçeği bu."

"BİR ŞEY SÖYLEYEMEM"

"Benim için isim hiç önemli değil. Beşiktaş'a iyi oyuncular geldiği sürece kim olursa olsun herkesle oynamak isterim. Arabistan ile ilgili bir şey söyleyemem çünkü oradan ayrıldığımda bir sözleşme imzalamıştım. İyi ya da kötü bir şey söyleyemem orayla ilgili."

"Dünya Kupası herkesin bildiği gibi her oyuncunun oynamak için can atacağı bir turnuva. İlk maçta yedektim. Sonrasında oyuna girdim ve ilk 11 oldum. Sanırım aldığım süre boyunca iyi bir oyun ortaya koydum. Biz Afrika takımları daha iyi mücadele etmeliyiz Dünya Kupası'nda."

"ŞENOL GÜNEŞ BABAM GİBİ"

"Şenol Güneş benim babam gibi. Asla kendini geliştirmeyi bırakmayan müthiş bir hoca."

Şenol Güneş

"Oyuncuların Şenol Güneş'i anlaması gerekiyor. Hocamızın istedikleri oyunculara zor gelebiliyor. Onu anlayabilirlerse her oyuncu çok iyi seviyeye gelecektir."

"BEŞİKTAŞ'I ŞAMPİYON YAPACAĞIZ"

"İnşallah Beşiktaş'ı bu sene şampiyon yapacağız."