Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Daler Kuzyaev'in yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Daler Kuzyaev'in yeni takımı açıklandı.
Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Rus orta saha Daler Kuzyaev'in yeni takımı belli oldu.
Daler Kuzyaev, Fransa Ligue 1 ekibi Le Havre ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Zenit ile olan sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 306 resmi maçta 24 gol ve 34 asist kaydetti.
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