Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Daler Kuzyaev'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Daler Kuzyaev'in yeni takımı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2023 - 10:42
Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Daler Kuzyaev'in yeni takımı belli oldu
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Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Rus orta saha Daler Kuzyaev'in yeni takımı belli oldu.

Daler Kuzyaev, Fransa Ligue 1 ekibi Le Havre ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Zenit ile olan sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 306 resmi maçta 24 gol ve 34 asist kaydetti.


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