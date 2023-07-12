Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Daler Kuzyaev'in yeni takımı belli oldu

Yayınlanma: 12.07.2023 - 10:42

Güncelleme: 12.07.2023 - 10:42

Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Rus orta saha Daler Kuzyaev'in yeni takımı belli oldu.

Daler Kuzyaev, Fransa Ligue 1 ekibi Le Havre ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Zenit ile olan sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 306 resmi maçta 24 gol ve 34 asist kaydetti.