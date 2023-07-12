Beşiktaş’ta Umut Meraş antrenmanı yarıda bıraktı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 12:35

Güncelleme: 12.07.2023 - 12:35

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’nın Grassau kentinde devam ettiren devam ettiren Beşiktaş, kamp yaptığı otelde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanın büyük bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.

İlk olarak mobilizasyon yapan siyah-beyazlı futbolcular, koordinasyon ve mini sahada pas - gol oyunu oynadı. İki gruba ayrılan Beşiktaşlı oyuncular, top kapma ve 3 grup şeklinde hücum savunma çalışması gerçekleştirdi.

YARIDA BIRAKTI

Antrenmanın son bölümünde yapılan hücum - savunma çalışması sırasında Umut Meraş, ayak bileğinden sakatlık yaşadı.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Teknik Direktör Şenol Güneş, ağrısı devam eden Umut Meraş’a idmanı bırakıp dinlenmesini söyledi. Meraş, teknik direktör Şenol Güneş’in direktifi doğrultusunda idmanı tamamlamadı.