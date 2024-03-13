Vincent Bayındır kimdir, kaç yaşında, nereli? Vincent Bayındır hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray şampiyonluk yarışında ilerlerken bir yandan da transfer çalışmalarına ağırlık veriyor. Sarı kırmızılı takım son olarak Vincent Bayındır'ı kadrosuna kattı. Peki, Vincent Bayındır kimdir, kaç yaşında, nereli? Vincent Bayındır hangi takımlarda oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 15:13
Vincent Bayındır kimdir, kaç yaşında, nereli? Vincent Bayındır hangi takımlarda oynadı?
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Sarı kırmızılı kulüp bir yandan da transfer çalışmalarına hzı verdi. Galatasaray son olarak Vincent Bayındır'ı kadrosuna kattı. Peki, Vincent Bayındır kimdir, kaç yaşında, nereli? Vincent Bayındır hangi takımlarda oynadı? 

VİNCENT BAYINDIR KİMDİR?

Vincent Bayındır 17 yaşında sağ bek meviinde forma giyiyor.  27 aralık 2006'da Almanya'da dünyaya geldi. Türk asıllı Alman futbolcudur.  Leipzig u19 takımında oynayan aris bayındır isminde bir de ikizi var.

RB Leipzig forması giyen genç oyuncu Galatasaray'a transfer oldu. 


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