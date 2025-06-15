Adı Galatasaray ile anılıyordu: Hakan Çalhanoğlu'nun babasından dikkat çeken paylaşım!

Hakan Çalhanoğlu'nun babasından dikkat çeken paylaşım.

Adı Galatasaray ile anılan ve transfer iddialarının merkezinde olan Hakan'ın babası Hüseyin Çalhanoğlu, oğlunun kolaj fotoğraflarını paylaşarak, "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin" yazdı.





GALATASARAY'DAN TEKLİF

DAZN'da yer alan habere göre, Galatasaray, milli futbolcu için 15 milyon Euro teklif etti. Inter'in ise Hakan Çalhanoğlu için 40 milyon Euro beklediği ifade ediliyor. Galatasaray'ın, teknik direktör Okan Buruk ile ilişkisi iyi olan Hakan Çalhanoğlu'nu yüksek maaşla ikna etmek istediği aktarıldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray dışında Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığı belirtildi. Inter'in 31 yaşındaki futbolcuya ayrılık konusunda baskı yapmadığı ancak Hakan için gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü ifade edildi.

47 MAÇTA 19 GOLE KATKI

Inter'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



