Galatasaray için Marc-Andre ter Stegen iddiası!

Galatasaray ile adı geçen Marc-Andre ter Stegen için iki farklı iddia gündeme geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Leroy Sane ile transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray artık 1 numaralı hedefine yoğunlaştı. 14 yıllık Muslera saltanatı sonrası kaleye tecrübeli bir isim arayan sarı-kırmızılılar, Barcelona’dan Marc-Andre ter Stegen’e kanca atmıştı. Sakatlıktan döndükten sonra takıma giremeyen Alman file bekçisi, Espanyol’dan Joan Garcia’nın 25 milyon Euro’ya alınması sonrasında köprüleri attı.





TRANSFERDE LEROY SANE ETKİSİ

Devreye giren Galatasaray, 33 yaşındaki Alman kaleciyle temas kurdu. Pazarlık devam ederken sarı-kırmızılılar Leroy Sane’nin işini bitirdi. Sane'nin futbolcunun gelişi ter Stegen görüşmelerinde Galatasaray'ı avantajlı konuma getirdi. Çünkü iki isim Alman Milli Takımı’ndan yakın arkadaş. Sane’ye yapılan karşılamadan çok etkilenen ter Stegen, ondan aldığı referansla sarı-kırmızılılara sıcak bakmaya başladı.

Galatasaray, Marc-Andre ter Stegen’e yıllık 5 milyon Euro net maaş önerdi. Barcelona’dan aldığı 6.3 milyon Euro’luk maaşın yüzde 45’i vergiye giden Alman file bekçisi, sarı-kırmızılı ekibin teklifine yeşil ışık yaktı. Şimdi gözler Barcelona’da. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli kaleci için öncelikle kiralama teklifi sunuldu. Eğer uygun bir bedel istenirse bonservisi de alınabilir.





MARCA: TEKLİF YOK

Marca ise Alman file bekçisi ile Galatasaray arasında bir anlaşmanın olmadığını ve Galatasaray'ın 33 yaşındaki file bekçisine teklifi bile olmadığını duyurdu.

Marca'da yer alan habere göre, Monaco'nun da Marc-Andre ter Stegen'e teklif sunmadığı ve Alman file bekçisinin Barcelona'dan ayrılmaya niyeti olmadığı kaydedildi.

TEKLİFLERİ DİNLEMEK İSTEMİYOR

Deneyimli file bekçisinin geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından yeni sezonda eski formuna ulaşacağına inandığı ve teklifleri bile dinlemek istemediği öne sürüldü.

Kaleye Joan Garcia'yı transfer etmek isteyen Barcelona'nın ter Stegen'in sözleşmesini feshetmesinin ise maddi imkanlar nedeniyle çok zor olduğu kaydedildi.