Vincent Poirier'den mağlubiyet açıklaması: 'Önümüzde hala bir görev var'

Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:48

Güncelleme: 07.05.2025 - 09:48

Anadolu Efes'ten Vincent Poirier, Panathinaikos maçı sonrası konuştu.

Mağlubiyetin ardından konuşan Poirier, "Mutsuzuz. Gurur duymalıyız kendimizle. Uzun bir yoldan geldik. Playofflara geldik, son şampiyon ile oynadık. Sonunda inanıyoruz ki elimizden geleni yaptık. Yeterince rahat değillerdi bize karşı. Güzel bir seri oldu. Asla yere düşmedik. 20 sayı geriye düşmemize rağmen mücadele ettik. Yaptıklarımızla gurur duymalıyız. Takımımızda playoff tecrübesi olan çok oyuncu yoktu. Tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"BEN SERT OYUNU TERCİH EDERİM"

Gözünün altındaki kesik için Poirier, "Hakem bence oyun sertliğini yüksek tuttu. Yapacak bir şey yok. Bazen böyle olur. Halen yakışıklıyım, umurumda değil. Ben sert oyunu tercih ederim. Bence hakemler iyi iş çıkardı seride, bazen hatalar olur ama herkes yapar. Şikayetçi olmayacağım bu konuda" dedi.

Poirier son olarak, "Hala önümüzde Türkiye Basketbol Süper Ligi var. Odaklanmamız lazım. Dizimin ve gözümün iyileşmesini bekleyeceğim. Tekrar rekabetçi olacağız. Önümüzde hala bir görev var, şampiyonluk" sözlerini söyledi.