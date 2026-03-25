Vincenzo Montella'dan A Milli Takım sözleri: 'Futbolcuları baskı altına almaya gerek yok'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynanacak karşılaşma öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısında konuştu.

Montella açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Lucescu'yu tekrardan görecek olmak beni çok mutlu ediyor. En çok kupa kazanan hocalar arasında üçüncü sırada bildiğim kadarıyla. Güzel de bir ilişkimiz var kendisiyle. Bizim için çok çok önemli bir maç. Uzun yıllar süren dünya kupası hasretini bitirmek istiyoruz. Komple bir maç oynamamız gerekiyor. Her türlü aksiyona hazırlıklı olmamız gerekiyor. Sonuna kadar elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz."

"BÖYLE BİR SORU BEKLEMİYORDUM"

Montella, bir Rumen gazetecinin sorduğu "Yenilmeniz ve Dünya Kupası'na gidememeniz halinde görevi bırakmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine "Böyle bir soruyu beklemiyordum açıkçası. Futbolda bir enstanteher şey olabilir her maçta. Ben burada şnanıolmaz mutluyum ve burada olmaktan gurur duyuyorum. Mağlubiyetlerden sonra daha iyi motivasyon verebildiğimi biliyorum ama aklımızda öyle bir mağlubiyet yok açıkçası" yanıtını verdi.

"LUCESCU GİBİ HOCALARA KARŞI OYNAMAK BENİM İÇİN ARTI BİR MOTİVASYON"

İtalyan çalıştırıcı, Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun Türk futbolunu tanımasının maçı nasıl etkileyeceği sorusunu üzerine "Lucescu sadece Türk futbolunu değil, dünya futbolunu biliyor. Bu tarz hocalara karşı oynamak benim için artı motivasyon oluyor. Her türlü hazırlığımız var" diye konuştu.

"TEMELİ ÇOK SAĞLAM ATTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

A Milli Takım'ı sağlam temeller üzerine kurmaya çalıştıklarına vurgu yapan Montella "Binaları inşa etmeden önce çok sağlam bir temel atılması gerekiyor. Bizim temeli çok sağlam attığımızı düşünüyorum. Biz geldiğimizde FIFA sıralamasında 46.'ydık, şu anda konumumuz belli. EURO 2024'te iyi bir performans gösterdik, Uluslar Ligi'inde A seviyesine yükseldik. Bunlar da sağlam temeller attığımızın göstergesi diye düşünüyorum" dedi.

"FUTBOLCULARI BASKI ALTINA ALMAYA GEREK YOK"

2002 yılından bu yana Dünya Kupası'na katılamadıkları için futbolcuların baskı altına alınmaması gerektiğini savunan İtalyan hoca "Dünya Kupası hasretinin sonuna doğru gelmeye çalışıyoruz. Futbolcularımızı hazırlarken herhangi bir baskı altına almaya gerek yok. Onları en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Çok fazla baskı yüklemeye gerek yok. Yarın da inşallah çok iyi bir sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.