Vincenzo Montella'dan Juventus-Galatasaray maçı için dikkat çeken sözler!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a konuk olacağı maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"GALATASARAY'IN GÜCÜ BENİ ŞAŞIRTMADI"

Torino'daki maçı stadyumdan takip edecek olan Montella, sarı kırmızılı takımın ilk maçta Juventus'u 5-2 yenmesinin beklemediğini belirterek "Dürüst olmak gerekirse, böyle bir sonuç beklemiyordum, ama gerçek şu ki; maçları her zaman olaylar belirler. Belli bir noktaya kadar çok dengeli bir maçtı. Ama Galatasaray'ın gücü beni şaşırtmadı. Uluslararası bir zihniyete sahip, harika bir takım. Maç, Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle belirlendi. Galatasaray, sayısal üstünlüğünü çok iyi kullanmayı biliyordu" dedi.

"TÜRK TAKIMLARININ İLERLEMESİNDEN MUTLUYUM"

İtalyan teknik adam "Juve ve Galatasaray arasında hangisi daha güçlü?" sorusunu "Birinin veya diğerinin üstünlüğü hakkında yorum yapmayacağım. Türk takımlarının ilerlemesinden mutluyum. Yüksek seviyede tecrübe biriktirmemize çok yardımcı oluyorlar" sözleriyle yanıtladı.

"KENAN YILDIZ'IN FORVETTE DESTEĞE İHTİYACI VAR"

Kenan Yıldız'ın form durumu hakkında da konuşan Montella "Çok oynadığınızda iniş çıkışlar olması normal, fiziksel ve zihinsel olarak bedelini ödeyebilirsiniz. Yıldız'ın forvette daha fazla desteğe ihtiyacı var ancak o üst düzey bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

"KENAN'IN BENİM TAVSİYEME İHTİYACI YOK"

52 yaşındaki çalıştırıcı, Kenan'ın Juventus ile sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığının hatırlatılarak, bu konuda kendisinden fikir alıp almadığının sorulması üzerine ise "Onun benim tavsiyeme hiç ihtiyacı olmadı. Birlikteyken onunla çok konuşuyorum ama kimsenin dikkatini kulüplerden uzaklaştırmamaya çalışıyorum. Herkese yakınım ama baskıcı değilim. Yıldız kesinlikle çok önemli bir olgunluk seviyesine ulaştı ve Juve'nin bunu fark etmesi harika bir işaret" yanıtını verdi.

"KIRMIZI KARTLAR JUVENTUS'U ZEDELEDİ"

Montella, Kenan Yıldız'ın sözleşme yenilemesinden bu yana Juventus'un maç kazanamadığının hatırlatılması üzerine "Biraz şaşırdım. Bana göre önemli bir boyut bulmuşlardı. Spalletti çok kısa sürede onlara harika bir zihniyet aşılamayı başardı ve bu hiç de küçük bir başarı değil. Sonra da bazı kritik olayların onları zedelediğini düşünüyorum. Kırmızı kartlardan bahsediyorum. Günümüz futbolunda bunun ağır bir bedeli var. Inter ve Galatasaray maçları çoğunlukla eksik oyuncuyla sonuçlandı" dedi.

"TÜRKİYE'DE YERLİ YETENEKLERE KORUMACILIK VAR"

Tecrübeli çalıştırıcı "İtalyan ve Türk futbolu arasındaki fark giderek daralıyor mu?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı:

"Şunu söyleyeyim ki, Türkiye'de yerli yeteneklere çok daha fazla korumacılık var. Kadroya en fazla 14 yabancı oyuncu alınabiliyor, ancak hareketin gelişimine yönelik katkı orta ve küçük kulüplerden geliyor. Yeni bir zihniyete sahipler, genç oyunculara gerçekten önem veriyorlar. Hepsi hazır değil ama onları sahaya sürmek için çok çalışıyorlar."

"TÜRK FUTBOL HAREKETİ ÇOK BÜYÜYOR"

Montella "Kısa vadede göz önünde bulundurulması gereken Türk yetenekler var mı?" sorusu üzerine ise "İtalya'da Cagliari'de Semih Kılıçsoy var. Ve şunu söyleyebilirim: Onun gibi oyuncular daha da çok olacak. İşlerin daha da gelişeceğinden eminim. Türk futbol hareketi çok büyüyor" dedi.

"JUVE GÜÇLÜ ZİHNİYETE SAHİP BİR TAKIMLA KARŞILAŞACAK"

Vincenzo Montella, Galatasaray karşısında 5-2'lik yenilginin rövanşında Juventus'un şansının ne kadar olduğu sorusunu "Futbol her zaman her şeyi açık bırakır. Galatasaray'ın önemli bir avantajı var, ancak her an oyunda kalmaları gerekiyor. Ligde Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarının bedelini ödediler. Juve, güçlü bir zihniyete sahip bir takımla karşılaşacak" diyerek yanıt verdi.

"OSIMHEN TAKIMIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN BİR OYUNCU"

İtalyan teknik adam, Konyaspor maçında forma giyemeyen Osimhen'in fiziksel durumu hakkında ise "Galatasaray için duygusal bir itici güç. Güç dengesini muazzam derecede değiştiriyor. Takımın çehresini değiştiren bir oyuncu. Yarınki maçta oynamazsa bu şüphesiz Juve için büyük bir avantaj olacaktır" ifadelerini kullandı.

İTALYA'DAN TEKLİF ALDI MI?

Montella, son zamanlarda İtalya'dan bir transfer teklifi alıp almadığı yönündeki soruyu ise "Son görüşmeyle ilgili her şeyi yazdınız ama artık o konu geçmişte kaldı (Kasım 2024'te Ivan Juric'in ayrılığı sonrası Roma'ya transferi için çıkan haberlerden bahsediyor). Aklımda başka şeyler var ama hala gencim, bu yüzden her zaman zaman var. Şu anda Türkiye teknik direktörü olarak çok mutluyum ve sadece play-off'lara odaklanmış durumdayım. Dünya Kupası'na ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" sözleriyle cevapladı.