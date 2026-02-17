Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız'a büyük övgü!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, Juventus ile karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

Montella açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Spalletti, Juventus'a net bir kimlik kazandırdı ve birçok oyuncu onun gelmesinden bu yana gelişti. Inter'in 15 puan farkı çok büyük, ama Juventus altı yıldır şampiyon olamıyor. Futbol döngüseldir, Juventus'un da zamanı gelecek ama seviyeyi yükseltmek için takviyeye ihtiyaç var. Luciano bir numara ve Juventus'u gelecekte de hak ettiğini kanıtladı."

"O BİR DAHİ"

"Spalletti, teknik direktör olarak dahidir. Meraklı, yetenekli ve oyunu çok az kişinin yapabildiği gibi okuyabiliyor.”

"KENAN'IN KADERİNDE BAŞARI VAR"

"Kenan Yıldız artık daha istikrarlı, Juventus'un 10 numarasını hak ettiğini kanıtlıyor. Kenan ve Del Piero farklı özelliklere sahip, ancak şutlarında benzerlikler var. Kenan Yıldız'ın kaderinde başarı yazdığını, kişiliğini hemen fark ettik. Almanya'ya karşı oynadığı ilk maçında gol attı. Onun için sıradan bir maç değildi."

"EN BÜYÜK YETENEKLERDEN BİRİ"

"Kenan Yıldız, Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri. Lamine Yamal, Bellingham, Arda Güler ve Kenan Yıldız!”

"HAKAN ÇOK MOTİVE"

"Hakan Çalhanoğlu'nu çok motive buldum, artık oyunu inanılmaz bir kolaylıkla okuyor. Ona sahip olduğum için şanslıyım, Chivu da Inter'de şanslı, Inter şampiyonluk için favori."

"YUNUS'UMA DİKKAT EDİN"

“Spalletti Juventus'a kimlik kazandırdı ama Galatasaray'ı küçümsemek hata olur. Benim Yunus'uma dikkat edin.”

"GALATASARAY EVİNDE BAMBAŞKA"

"Milli takımla Ali Sami Yen'de oynadık ve başından sonuna kadar bizi desteklediler. Galatasaray evinde bambaşka bir takım oluyor. Canlı ve çok golün olacağı bir maç bekliyorum, iki takım da açık bir futbol oynuyor.

Victor Osimhen sadece Türkiye'de değil, İtalya'da da başka bir gezegenden oyuncu gibiydi. Mauro Icardi olağanüstü bir golcü ve eski seviyesine dönüyor. Ama Galatasaray çok daha fazlası. Lucas Torreira ve Yunus Akgün de var. Onu Adana'da çalıştırdım, 2000 doğumlu, yetenekli ve karakterli bir forvet. Galatasaray'ı küçümsemek büyük hata olur."