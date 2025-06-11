Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vincenzo Montella'dan mağlubiyet değerlendirmesi: 'Bunu söylemek güzel değil ama...'

Vincenzo Montella'dan mağlubiyet değerlendirmesi: 'Bunu söylemek güzel değil ama...'

11.06.2025 07:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Vincenzo Montella'dan mağlubiyet değerlendirmesi: 'Bunu söylemek güzel değil ama...'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Meksika'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye A Milli Futbol Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Meksika karşılaşmasının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK"

"İlk yarı son dakikalarda herkes topun gerisindeyken hatalı bir gol yedik. Bu bize bir deneyim kazandırdı. Ufak tefek hatalar yapmamamız gerekiyor. Bu kamp döneminde 4 yeni futbolcu milli takım forması giydi. Gelecekten ümitliyiz. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kaybetmeyi hak etmedik. Bu kampı bu şekilde noktalıyoruz. Deneyimleri ilerisi için yanımızda taşıyacağız."

"ŞUTLARDA BİRAZ DAHA İSABETLİ OLABİLİRDİK"

"Aslında her oyuncu kendi rolünü oynadı. Bu kamp genelinden memnun kaldım. Her zaman istediğimiz takım ruhunu sahaya yansıttılar. Ben gelmeden önce FIFA'da 40. sıradaydık, 27'ye yükseldi. Meksika 17'inci sırada. Rakibimiz değerli bir rakip. Hak ettiğimiz bir yenilgi değildi. Sadece şutlarda biraz daha isabetli olabilirdik."

"MAALESEF FUTBOL BÖYLE"

"Aslında futbol bu şekildedir. Bazen yüklenir isabet sağlayamazsınız. Daha az atak yapar, çok isabet sağlarsınız. Şut isabetlerinde düşük kaldık. Maalesef futbol böyle."

"BİR ÇOK EKSİĞİMİZ VARDI"

"Rakipten daha kötü fiziksel performans ortaya koymadık. Kora kor bir mücadele vardı. Sonuna kadar mücadelemizi verdik. Şu açıdan bakıyorum; sezonu bitirdik, bazı futbolcular 50 maçtan fazla oynadı. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da tatil yapamadılar. Ona rağmen fiziksel olarak rakibin gerisinde değildik. Bunu söylemek güzel değil ama birçok eksiğimiz de vardı." 


İlgili Konular: #a milli futbol takımı #Vincenzo Montella #Meksika

İlgili Haberler

ABD maçı öncesi Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe yanıtı!
ABD maçı öncesi Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe yanıtı! ABD ile hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında soruları yanıtladı.
Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası için açıklama: '2026'da burada tekrar görüşürüz'
Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası için açıklama: '2026'da burada tekrar görüşürüz' Hazırlık maçında ABD'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, önemli bir takıma karşı ABD'de ilk kez galibiyet aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.
Vincenzo Montella:
Vincenzo Montella: "Tüm milli maçlarımıza final gibi hazırlanıyorum" A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli futbolcu Orkun Kökçü ile birlikte Meksika maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella, "Tüm milli maçlarımıza final gibi hazırlanıyorum. Tatile iyi girmek istiyorum en iyi şekilde sonuç almak istiyorum. Meksika maçını farklı bir test olarak görüyoruz." dedi.