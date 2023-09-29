Rıza Çalımbay'dan Montella tepkisi: 'Milli takım başarısı var mı? '

Yayınlanma: 29.09.2023 - 18:10

Güncelleme: 29.09.2023 - 18:10

Rıza Çalımbay, TFF'nin Vincenzo Montella tercihini eleştirdi.

"MİLLİ TAKIM BAŞARISI VAR MI?"

Radyospor'a konuşan Çalımbay, A Milli Futbol Takımının başına Vincenzo Montella'nın getirilmesine sert tepki gösterdi.

Montella'nın hangi kritere göre getirildiğini sorgulayan Çalımbay, "Montella'nın milli takım başarısı var mı? Yok. Tabi ki yabancı hocalarla anlaşabilirsin. Ancak bana göre milli takımı yerli teknik adam çalılşrırmalı. Dünyada milli takımları yerli teknik adamlar çalıştırıyor. Ülkemizde, mesela yabancı futbolcuyla konuşurken, tercüman falan tutmak zorunda kalıyoruz. Bire bir iletişim önemli" dedi.

"BEN SİVASSPOR'U 3 YIL AVRUPA'YA GÖTÜRDÜM"

Ayrıca, "Benim düşünceme göre milli takıma hoca alındığı zaman, başarıya göre alınmalı. Daha önceden başarılı olmuştur, ona göre alırsınız. Ancak Montella bir tek ülkemizde Adana Demirspor'u çalıştırdı. Ben 3 yıl Avrupa'ya Sivasspor'u götürdüm. Burada basının da hatası var. Bunları öne çıkarmak lazım" şeklinde konuştu.