Vincenzo Montella: 'Neleri düzeltmemiz gerektiğini öğrendik'

Yayınlanma: 22.03.2025 - 19:46

Güncelleme: 22.03.2025 - 20:00

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve İsmail Yüksek, Macaristan ile oynanacak rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Montella, yarın oynanacak maçın çok önemli olduğunu söyledi.

"MART AYI DERS VERDİ"

"Büyük futbolcular iyi günlerinde olduklarında onlara karşı oynamak zordur. Bizim belli bir stratejilerimiz var. En iyi şekilde onları oynayacağız. En iyi şekilde sahada olacağız. Bugüne kadar en iyi şekilde nasıl katkı sağlayabilirim diye düşünüyorum. Geçtiğimiz Mart ayındaki performansı saymazsak genel olarak iyi bir performans gösterdik. Mart ayı da bize çok faydalı oldu. Neleri düzeltmemiz gerektiğini öğrendik. Dünya Kupası hayalimiz var. Bu hayal için elimizden geleni yapacağız."

İSMAİL YÜKSEK'İN AÇIKLAMALARI

"Kariyerimde belki de ilk kez adale sakatlığı yaşadım farklı yerlerden. Üst üste 2 kez oldu. Şu an iyiyim. Takımımızda güzel bir aile ortamı var, Milli Takım'a gelmek hepimiz için hem büyük bir gurur hem de çok keyif verici bir şey. Buradan istediğimiz skorla çıkarak, A Ligi'ne yükselmek istiyoruz."