Vincenzo Montella'dan sakatlık açıklaması: Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz...

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Macaristan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından sakat oyuncular hakkında konuştu.

Vincenzo Montella'dan sakatlık açıklaması: Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 23:43

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçının ardından konuştu.

İtalyan teknik direktör, sakatlıkla ilgili gelen soruya da cevap verdi.

"BU KADAR FEDAKAR BİR FUTBOLCU..."

Montella, "Kaan sakatlanarak çıktı. Barış Alper'in bir sorunu var sanırım. Onlarla ilgili bir şey söylemek ister mi?" sorusunun ardından, "Kaan Ayhan'ın kontrolleri yapılacak, durumunu bilmiyoruz. Barış Alper, ilk yarıda darbe aldı. İlk yarıda zoraki bir değişiklik yaptık. O değişikliğin ardından üzülerek o değişikliği yaptık. Hem de daha çok ceza sahasını doldurmak istedik Deniz Gül ile. İki gol de bulduk bu şekilde. Bu kadar fedakar bir futbolcuyu çıkarırken (Barış Alper) üzülüyorsunuz ama bu maçın gereği buydu" yanıtını verdi.


Etiketler: #Vincenzo Montella #kaan ayhan #Barış Alper Yılmaz #a milli futbol takımı

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