Vincenzo Montella'dan Beşiktaş sorusuna cevap: 'Milli takımın ihtiyacına göre...'

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Macaristan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, Beşiktaş ile ilgili soruya yanıt verdi.

Vincenzo Montella'dan Beşiktaş sorusuna cevap: 'Milli takımın ihtiyacına göre...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 23:36

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçının ardından konuştu.

"NEDEN BEŞİKTAŞLI OYUNCU YOK?"

İtalyan teknik direktör, basın toplantısında Beşiktaş'la ilgili gelen soruya da cevap verdi.

Montella, "Sizden önce bir gelenek vardı, üç büyüklerden mutlaka milli takıma futbolcu çağırılıp oynatılırdı. Bugün Beşiktaş'tan kimseyi göremedik, bunun özel bir sebebi var mı? Beşiktaşlı taraftarların tepkisi var bu konuda" sorusunun ardından, "Çok basit bir şekilde seçim yapıyorum. O anda ihtiyacımıza göre en iyi kimse onu seçiyorum. Milli takımda süremiz az oluyor ve fazla çalışamıyoruz. Formalara bakmadan seçim yapıyorum. Milli takımın ihtiyacına göre seçim yapıyorum. Daha önce de dediğim gibi milli takım her şeyden üstündür" yanıtını verdi.


Etiketler: #Vincenzo Montella #A Milli Takım #beşiktaş

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