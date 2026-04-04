Vincenzo Montella'ya sürpriz talip: 3 aday arasında yer aldı!

Vincenzo Montella'ya sürpriz talip: 3 aday arasında yer aldı!

4.04.2026 13:53:00
Vincenzo Montella'ya sürpriz talip: 3 aday arasında yer aldı!

Dünya Kupası elemeleri play-off final maçında Bosna Hersek'e mağlup olarak üst üste üçüncü kez turnuvaya katılamayan İtalya Milli Takımı'nın Vincenzo Montella ile ilgilendiği iddia edildi.

Bosna Hersek'e penaltılarla elenen ve üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da Federasyon Başkanı (FIGC) Gabriele Gravina ve Milli Takım Sorumlusu Gianluigi Buffon istifasını verdi.

Yeni bir oluşum için görevini bırakan bu isimlerden sonra Teknik Direktör Gennaro Gattuso da bavullarını topladı. İtalyan kamuoyu ise yeniden eski zaferleri getirecek bir teknik adam arayışını sürdürüyor.

Tartışmalar A Milli Takımımızı 24 yıl sonra Dünya Kupasına taşıyan Vincenzo Montella'nın da içinde olduğu 3 isim etrafında yoğunlaşıyor.

Tuttosport.com'da yer alan haber analizde İtalyan ekibini yeniden zaferlere taşıyacak iki isim Ancelotti ve Vincenzo Montella olarak sıralandı. Bu iki teknik adamın Dünya Kupası'nda yer alacağı belirtilerek, bu yüzden kupadan sonra görev kabul edebilecekleri hatırlatıldı.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio ise aklındaki ismin Massimiliano Allegri olduğunu ancak başarılı teknik adamın Milan'la sözleşmesinin sürdüğünü hatırlatarak, "Türkiye ile iyi iş çıkartan Vincenzo Montella'nın teknik direktör olmasını da memnuniyetle karşılarım" yorumu yaptı.

