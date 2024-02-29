Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri: 'Fiziksel olarak uygunsa...'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Tesisleri'nde A Milli Takım ile Prometeon arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

Tamer Öztürk
Yayınlanma: 29.02.2024 - 11:17
Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri: 'Fiziksel olarak uygunsa...'
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella sponsorluk anlaşmasında EURO 2024'e dair açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuşmasında, "Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde grubunu tarihinde ilk kez lider olarak tamamlayarak EURO 2024e katılma hakkı kazanan milli takımımız göğsümüzü kabarttı. A Milli Takımımızın Almanya'da başarılı olacağına yürekten inanıyoruz" dedi. 

"HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"

EURO 2024 hedefleri hakkında konuşan Mehmet Büyükekşi, "22 Mart'ta Macaristan ile 26 Mart'ta Avusturya ile dostluk maçı yapacağız. Montella da takımlarımızı ziyaret ediyor, en son Ankaragücünü ziyaret etti. Bu çalışmanın ürünü iyi olacak diye düşünüyorum. Hedefimiz öncelikle gruptan çıkmak" dedi. 

"FİZİKSEL OLARAK HAZIR OLANI ÇAĞIRACAĞIZ"

Genç milli futbolcu Arda Güler'in forma şansı bulamaması hakkında konuşan Vincenzo Montella, "Umuyorum bundan sonra forma şansı bulabilir. Çünkü çok yetenekli bir futbolcu. Durumunu kontrol ediyoruz. 20+3 davet edebiliyoruz fiziksel olarak kim uygunsa onu çağıracağız" dedi.


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