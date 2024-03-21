Ümit Milli Takım'a gönderilmişti: Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy yanıtı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella, Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gönderilmesi hakkında, "Değişiklikler fazladan yapılmadı. Fazladan futbolcu çağırdım. Onları Ümit Milli Takım'a gönderme kararımızın iyi karşılanması gerekiyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 20:04
Ümit Milli Takım'a gönderilmişti: Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy yanıtı
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A Milli Takım, hazırlık maçında yarın Macaristan’a konuk olacak. Mücadele öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. 

Basın toplantısında konuşan Montella; "Macaristan iyi bir sınav olacak. Rekabeti yüksek bir takım olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gelişimimiz için çok önemli bir maç olduğunu söyleyebilirim. Şehir ve stadın güzel olduğunu söyleyebilirim" sözlerini sarfetti. 

SEMİH KILIÇSOY YANITI

A Milli Takım teknik direktörü sözlerinin devamında Semih Kılıçsoy'un kadrodan çıkarılması hakkında; "Değişiklikler fazladan yapılmadı. Fazladan futbolcu çağırdım çünkü onların durumunu görmek istedim. Onları Ümit Milli Takım'a gönderme kararımızın iyi karşılanması gerekiyor. Burada daha az fırsat bulacaklarına orada daha fazla fırsat bulacaklardır" ifadelerini kullandı. 


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