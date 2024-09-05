Vincenzo Montella'dan Galler maçı açıklaması: 'Bu tarz maçları kestiremiyorsunuz'

Yayınlanma: 05.09.2024 - 22:55

Güncelleme: 05.09.2024 - 22:55

Uluslar Ligi H Grubu ilk maçında A Milli Takım Galler ile deplasmanda karşılaşacak.

Maç öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella ve Çağlar Söyüncü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten böyle bir turnuva geçirdiğimiz için gururluyum. Son maçta hayalimizi durdurmak zorunda kaldık. Tüm futbolcularıma teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra sevgi yağmuruna tutuldum. Tanıdığım insanları geçtim, İtalya'da tanımadığım insanlar bile bizi destekledi. Şimdi yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Eylül ayı çok kritik bir aydır futbolcular için. Fiziksel ve zihinsel olarak oyuncular daha yorgun olur. Galler takımının çoğu oyuncusu Premier Lig'de oynuyor. Yeni bir hocaları var. Bizim kontrol ettiğimiz detaylar var. Bu tarz maçları bazen kestiremiyorsunuz."

"2 HATA ELENMEMİZE SEBEP OLDU"

"Çok güzel duygular yaşadığımız bir Avrupa Şampiyonu oldu. Birden çok duyguyu yaşadık ama son maçımızda iki tane net hata vardı. O hatalardan bir tanesi verilmeyen kırmızı kart ve 2. golde yapılan faul. Onlar olmasa belki daha farklı olurdu. Ben geldiğim günden beri 16 basamak yükseldik. Futbolda geçmiş diye bir şey yok. Geleceğe odaklanmamız gerekiyor. Ben genel olarak oyun prensiplerinin üzerinde durmayı seviyorum. Kadromdaki futbolcuların en iyisini seçiyorum. Gelecek zamanda bütün futbolcuları değerlendirmemiz gerekiyor."

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN AÇIKLAMALARI

A Milli Takım'ın yıldızlarından Çağlar Söyüncü şu açıklamada bulundu:

"Tekrardan burada olduğum için çok mutluyum. Şampiyonada takımımız tüm ülkemizi gururlandırdı. Takım arkadaşlarımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum. Şimdi yeni hedeflerimiz var. A Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Yeni hedeflere emin adımlarla ilerleyeceğiz."

'HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI'

"Son turnuvada taraftarımızın ne kadar istekli olduğunu gördük. Dünya Kupası'na uzun süredir gidemiyoruz. İnşallah bu jenerasyonla oraya gitmek en büyük hedefimiz. Dünya Kupası için elimizden geleni yapacağız. Yarından itibaren her şeyimizi vermeye hazırız."

Hakan Çalhanoğlu'nun Ballon d'Or, Arda Güler'in Kopa Trophy'ye adaylığı hakkında konuşan Çağlar Söyüncü, "Herkes gibi biz de çok mutlu olduk. Hakan Çalhanoğlu uzun yıllardır ülkemizi temsil ediyor. Hakan Ballon d'Or'a aday oldu. En az onun kadar sevindim. Arda Güler de inşallah sakatlık yaşamadan en iyisini verir ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eder. Onlar adına mutluyuz" dedi.