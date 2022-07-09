Vinicius Souza, Espanyol'u seçti

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Brezilyalı orta saha Vinicius Souza'nın yeni adresi İspanya oldu.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 18:35
Vinicius Souza, Espanyol'u seçti
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Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine 6 numara arayışlarını sürdürürken listedeki isimlerden Vinicius Souza'nın yeni adresi belli oldu.

Bonservisi Belçika ekiplerinden Lommel'de bulunan Vinicius Souza, La Liga ekiplerinden Espanyol'a 1 yıllığına kiralandı.

"YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞABİLİR"

Fenerbahçe'nin dışında PSV, Sevilla, Betis, Schalke, gibi takımların da gündeminde olan 22 yaşındaki Brezilyalı orta saha Jorge Jesus'un listesindeki isimlerden biri olarak görülüyordu.

2019 yılında Flamengo'da Jorge Jesus ile birlikte çalışan Brezilyalı oyuncu için Portekizli teknik direktör, "O çok yüksek seviyeye gelebilecek bir oyuncu" yorumunda bulunmuştu.

Vinicius Souza geçen sezon Lommel formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.


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