Fenerbahçeli taraftardan RB Leipzig'e Sörloth yanıtı: Onu bize ver

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:28

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de forvet arayışı sürüyor.

RB Leipzig'de forma giyen ve Süper Lig'de daha önce Trabzonspor'da oynayan Alexander Sörloth, sarı-lacivertlilerin gündemine düştü.

Fenerbahçe'nin Norveçli golcüye senelik 2 milyon Euro teklif ettiği belirtilirken, Norveçli golcünün de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedilmişti.

Fenerbahçe'nin Sörloth transferini bitirip bitiremeyeceği merakla beklenirken, sıcak bir gelişme yaşandı.

'SÖRLOTH'U BİZE VER' YORUMUNA 'HAYIR' CEVABI

Sarı-lacivertli bir taraftar, RB Leipzig'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın altına "Give Sörloth to us" (Sörloth'u bize ver) yazması üzerine Alman ekibinden "No" (Hayır) yanıtı geldi.

Bu diyalog kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.