Vinicius Souza ile ilgilendiği ileri sürülmüştü: Sheffield United'dan Fenerbahçe yanıtı!
Fenerbahçe'nin İngiltere Championship ekibi Sheffield United forması giyen Brezilyalı oyuncu Vinicius Souza'yı transfer etmek istediği iddia edilmişti. İngiliz kulüpten konuya ilişkin açıklama geldi.
Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Vinicius Souza için harekete geçti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Sheffield United'ın 25 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Vinicius Souza'nın temsilcisiyle temas kurdu ve transfer şartlarını sordu.
"RESMİ BİR TEKLİF YOK"
Sheffield United’ın World Grubu Transfer Sorumlularından olan Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’den gelen resmi bir teklif yok. Sheffield United şu an oyuncuyu kolay satamaz çünkü hem normal şartlarda satış listesinde degil hem de tek başıma verebileceğim bir karar degil” ifadelerini kullandı.
6 VE 8 NUMARADA FORMA GİYEBİLİYOR
Bu sezon 2 Championship maçında 180 dakika forma giyen 25 yaşındaki orta saha, geçen sezon 36 Premier Lig maçında forma giymişti.
Vinicius Souza, Premier Lig'deki 36 maçının 1'ini stoper, 22'sini ön libero, 13'ünü merkez orta saha olarak oynadı.
Spor Haberleri
- Porto, Türk asıllı İsveçli oyuncuyu transfer ediyor!
- Eski başkandan adaylık sinyali!
- İngiliz kulüpten Fenerbahçe yanıtı!
- Jesus'a Manchester'dan 110 milyon Euro'luk transfer!
- Lugano maçı öncesi Beşiktaş'tan taraftarlarına uyarı!
- Beşiktaş'ta yollar ayrılıyor!
- Fenerbahçe'den iddialara yanıt!
- Vinicius Souza kimdir?
- Kiralık olarak forma giymişti: Göztepe'den Lis kararı!
- 13 yaşındaki Yağız Kaan, resmen 'Büyükusta'
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li isim evinde başından vuruldu
- 'Önüne konulan her metni düşünmeden okuyan bu zat...'
- Hâkimlerin yargılayacağı hâkimler
- AKP siyaseti çıkmaza girdi!
- 260 liraya sattığı şarabı mekanda 3 bin 300 liraya içti
- 'Ülke elden gidiyor, elinizi taşın altına koyun'
- 'Hala Davutoğlu başbakansa haberimiz olsun'
- Ankara'da maymun çiçeği karantinası mı?
- Galatasaray turu eve bıraktı...
- Sokak ortasında darbedilen kadın konuştu!