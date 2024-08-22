Vinicius Souza ile ilgilendiği ileri sürülmüştü: Sheffield United'dan Fenerbahçe yanıtı!

Fenerbahçe'nin İngiltere Championship ekibi Sheffield United forması giyen Brezilyalı oyuncu Vinicius Souza'yı transfer etmek istediği iddia edilmişti. İngiliz kulüpten konuya ilişkin açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2024 - 16:27
Vinicius Souza ile ilgilendiği ileri sürülmüştü: Sheffield United'dan Fenerbahçe yanıtı!
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Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Vinicius Souza için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Sheffield United'ın 25 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Vinicius Souza'nın temsilcisiyle temas kurdu ve transfer şartlarını sordu.

"RESMİ BİR TEKLİF YOK"

Sheffield United’ın World Grubu Transfer Sorumlularından olan Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’den gelen resmi bir teklif yok. Sheffield United şu an oyuncuyu kolay satamaz çünkü hem normal şartlarda satış listesinde degil hem de tek başıma verebileceğim bir karar degil” ifadelerini kullandı.

6 VE 8 NUMARADA FORMA GİYEBİLİYOR

Bu sezon 2 Championship maçında 180 dakika forma giyen 25 yaşındaki orta saha, geçen sezon 36 Premier Lig maçında forma giymişti.

Vinicius Souza, Premier Lig'deki 36 maçının 1'ini stoper, 22'sini ön libero, 13'ünü merkez orta saha olarak oynadı.


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