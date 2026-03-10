Virgil van Dijk rövanşı işaret etti: 'Bir sonraki tura yükselmek için...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.03.2026 23:45:00
Liverpool'un Hollandalı savunmacısı Virgil van Dijk, 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.

Liverpool forması giyen Virgil van Dijk, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı savunma oyuncusu, "Çok fazla fırsat yarattık, ama aynı zamanda çok fazla fırsatı da kaçırdık. Bence ilk yarıda gol atmaya çok yaklaştık. Bu fırsatları değerlendirip golle sonuçlandırmak çok önemli. Yüksek baskı altında iyi bir takıma karşı oynadık" dedi.

"EVİMİZDEYKEN HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE"

Slot, "İkinci maç bizim sahamızda oynanacak. Bu bizim için kesinlikle bir avantaj. Evimizdeyken her şey bizim elimizde. Bir sonraki tura yükselmek için orada oynayacağız" diye konuştu.

