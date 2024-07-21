Virtus Bologna, Will Clyburn'ü resmen açıkladı
Virtus Bologna, Anadolu Efes'ten ayrılan Will Clyburn'ü kadrosuna kattığını açıkladı.
Anadolu Efes'ten ayrılan Will Clyburn'ün yeni adresi belli oldu. İtalya temsilcisi Virtus Bologna, Will Clyburn'ü kadrosuna kattı.
İtalyan basınında yer alan haberlerde; Virtus Bologna'nın, Will Clyburn'le 2 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edilirken, oyuncunun maaşına dair bir detay paylaşılmadı.
Clyburn son olarak 2023-24 EuroLeague sezonunda 25 maça çıktı ve 13.3 sayı, 4.6 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.
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