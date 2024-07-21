Virtus Bologna, Will Clyburn'ü resmen açıkladı

Virtus Bologna, Anadolu Efes'ten ayrılan Will Clyburn'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2024 - 09:39
Virtus Bologna, Will Clyburn'ü resmen açıkladı
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Anadolu Efes'ten ayrılan Will Clyburn'ün yeni adresi belli oldu. İtalya temsilcisi Virtus Bologna, Will Clyburn'ü kadrosuna kattı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde; Virtus Bologna'nın, Will Clyburn'le 2 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edilirken, oyuncunun maaşına dair bir detay paylaşılmadı.

Clyburn son olarak 2023-24 EuroLeague sezonunda 25 maça çıktı ve 13.3 sayı, 4.6 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.


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