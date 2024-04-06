EuroLeague'de haftanın MVP'si Will Clyburn

Yayınlanma: 06.04.2024 - 15:37

Güncelleme: 06.04.2024 - 15:37

EuroLeague'nin 33. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden ve Play-In'e katılmak için ipleri eline alan Anadolu Efes'te, Will Clyburn haftanın MVP'si seçildi.

Fenerbahçe Beko karşısında 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 bir top çalmayla 28 verimlilik puanına ulaşan 33 yaşındaki Birleşik Amerikalı yıldız 33. haftanın 'En Değerli Oyuncusu' ödülünü kazandı.

Kızılyıldız forması giyen Joel Bolomboy 2. sırada yer alırken, Alba Berlin forması giyen Johannes Thiemann 3. sırada yer aldı.

Will Clyburn bu ödülü bu sezon 1., kariyerinde ise toplamda 6. kez kazanmış oldu.