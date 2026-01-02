Her bölgede önemli alternatif yaratmak isteyen Galatasaray, sol bekte yaşanan istikrar sorununa da önemli bir çözüm arıyor. Cimbom bu doğrultuda Ukraynalı Vitaliy Mykolenko ile görüşüyor. Peki, Vitaliy Mykolenko kimdir? Vitaliy Mykolenko kaç yaşında, nereli? Galatarasaray Vitaliy Mykolenko'yu mu transfer edecek?

VITALIY MYKOLENKO KİMDİR?

Vitaliy Serhiyovych Mykolenko, 29 Mayıs 1999 yılında dünyaya gelmiştir. Premier Lig kulübü Everton ve Ukrayna milli takımında sol bek olarak oynayan Ukraynalı profesyonel futbolcudur.

VITALIY MYKOLENKO'NUN HAYATI VE KARİYERİ

Çerkasi'de doğan Mykolenko, Dynamo Kyiv gençlik spor okulunun bir ürünüdür. Ukrayna Premier Ligi Rezervlerinde Dynamo formasıyla oynadı ve Ağustos 2017'de A takıma yükseltildi. Mykolenko, 20 Ağustos 2017'de Dynamo Kyiv formasıyla Ukrayna Premier Ligi'nde ilk maçına çıktı ve Stal Kamianske'ye karşı kazanılan maçta oynadı. Mykolenko, 2018-19 Ukrayna Premier Ligi sezonunda en iyi genç oyuncu seçildi. 1 Ocak 2022'de Mykolenko, açıklanmayan bir ücret karşılığında Haziran 2026'ya kadar geçerli dört buçuk yıllık bir sözleşmeyle İngiliz takımı Everton'a katıldı.