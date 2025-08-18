Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Internacional forması giyen 24 yaşındaki stoper Vitao'yu gözüne kestirdi. Peki, Vitao kimdir? Vitao kaç yaşında, nereli? Vitao Galatasaray'a mı geliyor?
VITAO KİMDİR?
Vitao, 2 Şubat 2000 tarihinde Brezilya’nın Jacarezinho kentinde dünyaya geldi. Stoper olarak görev yapan oyuncu etkili sağ ayağı ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.
VITAO'NUN KARİYERİ VE HAYATI
Profesyonel futbol kariyerine Palmeiras U17 takımında başlayan oyuncu U20 takımının ardından 2018-19 sezonunda A Takıma yükseldi.Palmeiras’tan 4 milyon euro bedelle Shakhtar Donetsk’in yolunu tutan Vitao, 2021-22 sezonunda SC Inter takımına kiralandı
Oyuncu 2024-2025 sezonunda Ukrayna ekibinden bedelsiz olarak Brezilya SC İnter’e transfer oldu.Vitao, Brezilya Serie A’da toplam 87 karşılaşmada forma giyerken 2 gol attı ve 3.668 dakika sahada kaldı.