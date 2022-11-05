Vitor Pereira ayrılıyor mu? Brezilya basını kararını duyurdu
Vitor Pereira'nın, Corinthians ile sözleşme yenilemeyeceği ve takımdan ayrılacağı öne sürüldü.
Son olarak Türkiye'de Fenerbahçe'de görev yapan ve şu an Corinthians'taki teknik direktörlük görevini sürdüren Vitor Pereira için yeni bir iddia ortaya atıldı. Son dönemde takımdan ayrılıp ayrılmayacağı gündem olan Portekizli teknik direktörün kararını verdiği belirtildi.
ÇOK SİNİRLENMİŞTİ!
Vitor Pereira, geçtiğimiz hafta sahada Fluminense'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir muhabir tarafından sorulan soruya çok sinirlenmişti.
Marco Bello, "Corinthians’ta kalmak istiyorsun ama eşin gitmek istiyormuş. Evde kararları eşin mi alıyor? Evde onun sözü mü geçiyor?" diye sordu. Pereira ise bu soruya, "Ailen sana eğitim vermemiş, kaba bir adamsın. Sana cevap bile vermeyeceğim. Bu futbolla alakalı bir soru değil. Dua et ki insanları dövmeyi bıraktım" demişti.
Soruyu yönelten gazeteci ise sonasında "Arkadaşlar eve gittikten sonra yaşananları yeniden gözden geçirdim ve vardığım sonucu sizlerle paylaşmak istiyorum. Corinthians teknik direktörü Vitor Pereira'ya sorduğum Soru çok kötüymüş. Daha nazik bir soru yöneltmem gerekiyordu ancak bunu yapmamışım. Bir daha karşılaşırsak daha düzgün bir soru soracağım. Umarım beni anlar ya da pişmanlığımı görürsünüz. Hepinize kucak dolusu sevgiler, barışla kalın" şeklinde açıklama yapmıştı.
SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK
Bu gelişmelerin ardından Vitor Pereira'nın ne karar vereceği merak edilirken Brezilya basınında bu konuyla ilgili yeni bir iddia çıktı. Habere göre; Corinthians ile sözleşmesi Aralık ayının sonunda bitecek Portekizli teknik direktör, yeni sözleşme imzalamayacak.
Pereira'nın bu kararını kulübün başkanı Dulio Monteiro Alves'e de bildirdiği aktarıldı.
61 MAÇTA 25 GALİBİYET
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Şubat 2022'de Corinthians'ın başına geçen 54 yaşındaki teknik adam, Corinthians'ın başında çıktığı 61 maçta 25 galibiyet aldı.
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