Vitor Pereira için ayrılık çanları çalıyor!

Wolverhampton'un sezon sonunda teknik direktör Vitor Pereira'nın görevine son vermeyi ve son olarak Roma'da görev yapan Daniele De Rossi'yi takımın başına getirmeyi planladığı iddia edildi.

Vitor Pereira için ayrılık çanları çalıyor!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.04.2025 - 15:06

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, teknik direktör Vitor Pereira'nın sezon performansından memnun değil ve yaz aylarında yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İngiliz basınında Pereira yerine en çok konuşulan aday ise Daniele De Rossi.

Son olarak Roma'da görev yapan De Rossi'nin teknik direktörlüğe dönmeye istekli olduğu ve kulüple bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. 

VITOR PEREIRA'NIN PERFORMANSI

Wolverhampton ile toplamda 16 maça çıkan Pereira, 7 galibiyet 2 beraberlik, 7 mağlubiyet topladı ve 1.44'lük puan ortalaması yakaladı.

Premier Lig ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Pereira ile Wolwes, 26 puanla 17. sırada bulunuyor.


Etiketler: #vitor pereira #Daniele De Rossi #wolverhampton

İlgili Haberler

Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton'a Fulham engeli!

Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton'a Fulham engeli!
İki kırmızı kart çıktı: Arsenal, Vitor Pereira'nın hayallerini yıktı!

İki kırmızı kart çıktı: Arsenal, Vitor Pereira'nın hayallerini yıktı!
Chelsea'nin 5 maçlık hasreti sona erdi: Vitor Pereira galibiyeti unuttu!

Chelsea'nin 5 maçlık hasreti sona erdi: Vitor Pereira galibiyeti unuttu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler