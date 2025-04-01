Vitor Pereira için ayrılık çanları çalıyor!
Wolverhampton'un sezon sonunda teknik direktör Vitor Pereira'nın görevine son vermeyi ve son olarak Roma'da görev yapan Daniele De Rossi'yi takımın başına getirmeyi planladığı iddia edildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, teknik direktör Vitor Pereira'nın sezon performansından memnun değil ve yaz aylarında yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
İngiliz basınında Pereira yerine en çok konuşulan aday ise Daniele De Rossi.
Son olarak Roma'da görev yapan De Rossi'nin teknik direktörlüğe dönmeye istekli olduğu ve kulüple bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
VITOR PEREIRA'NIN PERFORMANSI
Wolverhampton ile toplamda 16 maça çıkan Pereira, 7 galibiyet 2 beraberlik, 7 mağlubiyet topladı ve 1.44'lük puan ortalaması yakaladı.
Premier Lig ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Pereira ile Wolwes, 26 puanla 17. sırada bulunuyor.
Etiketler: #vitor pereira #Daniele De Rossi #wolverhampton
Spor Haberleri
- İstanbul'da yarı maraton rüzgarı esecek
- Vitor Pereira için ayrılık çanları çalıyor!
- Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi için açıklama!
- Galatasaray ile ilgili flaş iddia: 'Şampiyon olamazsa...
- Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a uyarı!
- Mario Gomez, eski kulübüne geri dönüyor!
- Mourinho derbi öncesi tek mevkiye karar veremedi!
- Dzeko'dan Galatasaray derbisi için özel talep!
- PSG, Dunkerque deplasmanında!
- Real Madrid'in konuğu Real Sociedad!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ferhat Göçer: 'Yetkilileri defalarca uyardım'
- En son ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç!
- DBL Entertainment'in sahibinden 'zorunlu' açıklama!
- Trevor Noah'ın gösterisi iptal edildi
- Bahçeli'den dikkat çeken 'Volkan Konak' paylaşımı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Kurultay' sorusuna yanıt
- CHP'den tepki gecikmedi!
- MHP'den, Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama
- Sevda Türküsev'in 'İmamoğlu' paylaşımı dalga konusu oldu
- 'Seçim yapma vakti gelmiştir'