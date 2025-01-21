Chelsea'nin 5 maçlık hasreti sona erdi: Vitor Pereira galibiyeti unuttu!
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında kendi sahasında ağırladığı Wolverhampton'ı 3-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Chelsea, Wolverhampton'ı konuk etti.
Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Tosin Adarabioyo, 60. dakikada Marc Cucurella ve 65. dakikada Noni Madueke kaydetti.
Wolverhampton'ın tek golü ise 45+5. dakikada Matt Doherty'den geldi.
CHELSEA'NİN HASRETİ BİTTİ
Bu sonuçla birlikte 5 maçlık galibiyet hasreti sonra eren Chelsea, puanını 40'a yükseltti ve 4. sıraya yerleşti.
VITOR PEREIRA, GALİBİYETİ UNUTTU
Vitor Pereira ile çıktığı ilk iki lig maçını kazanan ve sonrasında 1 beraberlik 2 mağlubiyet alan Wolverhampton, bu sonuçla birlikte galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Pereira'nın ekibi, 16 puanda kalırken, ligde 17. sırada konumlandı.
Premier Lig'de bir sonraki hafta Chelsea, Manchester City'ye konuk olacak. Wolverhampton ise Arsenal'i konuk edecek.
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