Vitor Pereira, kendisine sorulan 'Robin van Persie' sorusuna sinirlendi
Süper Lig'in 8. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Vitor Pereira, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Pereira, kendisine sorulan Robin van Persie sorusuna tepki gösterdi.
Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırladı.
Sarı-lacivertliler, 2-1'lik galibiyetin ardından 19 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, kendisine sorulan Robin van Persie sorusuna sinirlendi.
Muhabirin, Robin van Persie ile ilgili soracağı soruyu, maçla alakalı olmadığı gerekçesiyle durduran Pereira, "Bana bu tarz sorularla gelmeyin" yanıtını verdi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Pfizer/BioNTech aşısı olanlara dikkat
- En riskli deprem bölgesi neresi?
- İsmi belli oldu, yeni parti geliyor
- Erbaş hakkında görevden alınma talebi
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Dev göktaşı Dünya’ya yaklaşıyor
- Eşinin cinsel içerikli videosunu izleten isim konuştu
- Gülşen ve Çolakoğlu Türkiye'den ayrılıyor
- Davutoğlu'ndan çarpıcı Erdoğan iddiası
- BAE’den Türkiye açıklaması