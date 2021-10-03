03 Ekim 2021 Pazar, 22:22

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırladı.

Sarı-lacivertliler, 2-1'lik galibiyetin ardından 19 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, kendisine sorulan Robin van Persie sorusuna sinirlendi.

Muhabirin, Robin van Persie ile ilgili soracağı soruyu, maçla alakalı olmadığı gerekçesiyle durduran Pereira, "Bana bu tarz sorularla gelmeyin" yanıtını verdi.