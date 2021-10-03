Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, Rizespor maçının ardından paylaşımda bulundu

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2021 Pazar, 21:21
<p>Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanından 90+10'da gelen golle 3-2 galip ayrıldı.</p>

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanından 90+10'da gelen golle 3-2 galip ayrıldı.

<p>Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'dan bir sosyal medya paylaşımı geldi.</p>

Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'dan bir sosyal medya paylaşımı geldi.

<p>Eski kulübü Çaykur Rizespor ile yaşanan polemiklerle gündeme gelen tecrübeli futbolcu, " :) " emojisi ile paylaşım yaptı.</p>

Eski kulübü Çaykur Rizespor ile yaşanan polemiklerle gündeme gelen tecrübeli futbolcu, " :) " emojisi ile paylaşım yaptı.

<p>Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında, Oğulcan Çağlayan'ın transferi konusunda bir kriz çıkmış; bu kriz oyuncunun lisansının çıkartılmamasına kadar varmıştı.&nbsp;</p>

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında, Oğulcan Çağlayan'ın transferi konusunda bir kriz çıkmış; bu kriz oyuncunun lisansının çıkartılmamasına kadar varmıştı. 

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