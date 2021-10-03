Fatih Terim'den maç sonu 'hakem' açıklaması

03 Ekim 2021 Pazar, 22:01

Galatasaray, Süper Lig 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ORTAYA KARAKTER KOYMUŞ DEMEKTİR GALATASARAY"

Fatih Terim, takımının performasıyla ilgili olarak "Göztepe, Perşembe günü Marsilya uzatmalarla birlikte 108 dakika oynayan bir Galatasaray. Ertesi gün tek idmanla buraya geldik. Rize'de oynanan maç. Gerilimli, yağmur ve 10 kişiyle de 3-2 kazanıyorsa ortaya karakter koymuş demektir Galatasaray" dedi.

"DİAGNE KÜSMEDEN ASLAN GİBİ OYNADI"

Deneyimli çalıştırıcı, "Bu da çok uzatmalı bir maç oldu. Fiziğiyle, tekniğiyle, psikolojisiyle, karakteriyle takımımı kutluyorum. Doğru zamanda doğru 3 puan. Güzel bi rmaç oldu. Hamza hocaya da hayırlı olsun. Gayet dokunuşları olmuş. Bol gollü ve heyecanlı bir maç oldu. Bugün özellikle Babel'e iyi bakmak lazım. Oynamadığı kadar iyiydi bugün. Ömer Bayram ikinci yarı oynadı. Diagne küsmeden aslan gibi oynadı." ifadelerini kullandı.

"BEN TARAFTARLARIMIZA İNANIYORUM"

Terim, "Özellikle bizim oynadığımız anlayışta bekler derinde top almazsa sıkıntı yaşarız. Baskıyı oradan devam ettirip, iki bekimizi oyuna sokunca daha etkin, daha pozisyonu bol maç yaşarız. Ben taraftarıma çok inanıyorum. Bugün oyunun en iyilerinden biri Babel'di. Babel'i aldığımız zaman da buydu. Daha da iyi olacağız inşallah." diyerek sözlerini noktaladı.

Fatih Terim basın toplantısında hakemle ilgili gelen soruya ise, "Bugün olabilecek her türlü kötü şans başımıza geldi. Top kaybı, penaltı. Ancak böyle bir karakter koyan takımın önüne başka şeylerin geçmesini istemem." yanıtını verdi.