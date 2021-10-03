Fatih Terim'den maç sonu 'hakem' açıklaması
Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, Süper Lig 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"ORTAYA KARAKTER KOYMUŞ DEMEKTİR GALATASARAY"
Fatih Terim, takımının performasıyla ilgili olarak "Göztepe, Perşembe günü Marsilya uzatmalarla birlikte 108 dakika oynayan bir Galatasaray. Ertesi gün tek idmanla buraya geldik. Rize'de oynanan maç. Gerilimli, yağmur ve 10 kişiyle de 3-2 kazanıyorsa ortaya karakter koymuş demektir Galatasaray" dedi.
"DİAGNE KÜSMEDEN ASLAN GİBİ OYNADI"
Deneyimli çalıştırıcı, "Bu da çok uzatmalı bir maç oldu. Fiziğiyle, tekniğiyle, psikolojisiyle, karakteriyle takımımı kutluyorum. Doğru zamanda doğru 3 puan. Güzel bi rmaç oldu. Hamza hocaya da hayırlı olsun. Gayet dokunuşları olmuş. Bol gollü ve heyecanlı bir maç oldu. Bugün özellikle Babel'e iyi bakmak lazım. Oynamadığı kadar iyiydi bugün. Ömer Bayram ikinci yarı oynadı. Diagne küsmeden aslan gibi oynadı." ifadelerini kullandı.
"BEN TARAFTARLARIMIZA İNANIYORUM"
Terim, "Özellikle bizim oynadığımız anlayışta bekler derinde top almazsa sıkıntı yaşarız. Baskıyı oradan devam ettirip, iki bekimizi oyuna sokunca daha etkin, daha pozisyonu bol maç yaşarız. Ben taraftarıma çok inanıyorum. Bugün oyunun en iyilerinden biri Babel'di. Babel'i aldığımız zaman da buydu. Daha da iyi olacağız inşallah." diyerek sözlerini noktaladı.
Fatih Terim basın toplantısında hakemle ilgili gelen soruya ise, "Bugün olabilecek her türlü kötü şans başımıza geldi. Top kaybı, penaltı. Ancak böyle bir karakter koyan takımın önüne başka şeylerin geçmesini istemem." yanıtını verdi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Pfizer/BioNTech aşısı olanlara dikkat
- En riskli deprem bölgesi neresi?
- İsmi belli oldu, yeni parti geliyor
- Erbaş hakkında görevden alınma talebi
- Gülşen ve Çolakoğlu Türkiye'den ayrılıyor
- Davutoğlu'ndan çarpıcı Erdoğan iddiası
- Eşinin cinsel içerikli videosunu izleten isim konuştu
- BAE’den Türkiye açıklaması
- Dev göktaşı Dünya’ya yaklaşıyor
- İmamdan Atatürk düşmanlığı!