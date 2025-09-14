Vitor Pereira, Premier Lig'de kabusu yaşıyor: 148 yıllık kulüp tarihinde bir ilk

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.09.2025 15:31:00
Cumhuriyet Spor
Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Wolverhampton, Premier Lig'de 2025/2026 sezonuna kabus gibi başladı. İngiliz ekibi kulüp tarihinde bir ilki yaşadı.

Geçen sezon "Küme düşecek" denilen Wolverhampton'ın başına takım 19. sıradayken getirilen Vitor Pereira, sezonu 16. sırada bitirmeyi başarmış ve Wolverhampton'ı ligde tutmuştu.

İlk 16 maç itibarıyla 9 puanı bulunan Wolverhampton'a sezonu 42 puanla 16. sırada tamamlatan Vitor Pereira, Premier Lig'de yılın teknik direktörü ödülüne de aday olmuştu.

Ancak Portekizli teknik adam için rüzgar tersten esmeye başladı. Vitor Pereira, Wolverhampton'a 148 yıllık tarihinde kötü bir ilki yaşattı.

BBC'de yer alan habere göre, Wolverhampton, kulüp tarihinde ilk kez lige üst üste 4 yenilgi alarak başladı.

