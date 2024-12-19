Vitor Pereira, Premier Lig ekibine imza attı!
Wolverhampton, Al-Shabab'dan ayrılan görev yapan Vitor Pereira ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Vitor Pereira, Avrupa'ya döndü.
Premier Lig ekibi Wolverhampton, Al Shabab'ı çalıştıran Vitor Pereira ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiliz ekibinin, Portekizli teknik adam için Al Shabab'a 1 milyon euro fesih bedeli ödeyeceği öğrendildi.
Wolverhampton, Premier Lig'de 16 maç sonunda topladığı 9 puanla 19. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE İKİ DÖNEM ÇALIŞTI
Al Shabab'ın başında 30 maça çıkan Vitor Pereira, 1.73 puan ortalaması yakaladı.
Pereira, 2015-2016 ve 2021'de olmak üzere Türkiye'de Fenerbahçe'de de görev yapmıştı.
Etiketler: #vitor pereira #Al Shabab #wolverhampton
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