Vitor Pereira, Premier Lig ekibine imza attı!

Wolverhampton, Al-Shabab'dan ayrılan görev yapan Vitor Pereira ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Vitor Pereira, Premier Lig ekibine imza attı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 17:45

Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Vitor Pereira, Avrupa'ya döndü.

Premier Lig ekibi Wolverhampton, Al Shabab'ı çalıştıran Vitor Pereira ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiliz ekibinin, Portekizli teknik adam için Al Shabab'a 1 milyon euro fesih bedeli ödeyeceği öğrendildi.

Wolverhampton, Premier Lig'de 16 maç sonunda topladığı 9 puanla 19. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE İKİ DÖNEM ÇALIŞTI

Al Shabab'ın başında 30 maça çıkan Vitor Pereira, 1.73 puan ortalaması yakaladı.

Pereira, 2015-2016 ve 2021'de olmak üzere Türkiye'de Fenerbahçe'de de görev yapmıştı.


Etiketler: #vitor pereira #Al Shabab #wolverhampton

İlgili Haberler

Manchester United, Nottingham Forest'a boyun eğdi!

Manchester United, Nottingham Forest'a boyun eğdi!
İtalyan basını duyurdu: Galatasaray'dan Manchester United'ın yıldızına kanca!

İtalyan basını duyurdu: Galatasaray'dan Manchester United'ın yıldızına kanca!
Forma şansı bulamıyordu: Altay Bayındır'dan Manchester United kararı!

Forma şansı bulamıyordu: Altay Bayındır'dan Manchester United kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler