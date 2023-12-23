Vitor Pereira'dan derbi değerlendirmesi! 'Mutlu sona kimin ulaşacağını belirleyecek'

Yayınlanma: 23.12.2023 - 10:59

Güncelleme: 23.12.2023 - 11:00

Fenerbahçe'de iki dönem görev yapan Vitor Pereira, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı.

Fanatik'e konuşan Vitor Pereira, derbinin şampiyonluğu belirleyecek seviyede olduğunu söyledi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kazananın psikolojik üstünlüğü ele geçireceğini belirten Pereira, "Bu derbi sezon sonunda mutlu sona kimin ulaşacağını belirleyecek seviyede" dedi.

Pereira sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazanan hem 3 puanlık avantajı hem de şampiyonluğa daha sıkı sarılmak adına psikolojik üstünlüğü ele geçirek."

"DZEKO VE ICARDI ÜST DÜZEY FUTBOLCULAR"

Edin Dzeko ve Mauro Icardi'nin derbiye edecekleri etkiden bahseden Vitor Pereira, "Çok üst düzey futbolculardan bahsediyoruz. Bu tarz büyük maçlarda karar verme konusunda, çok fazla deneyime sahipler. İkisi de derbide, çok fazla markaj altında tutulacak. Hatta defans oyuncuları, ikili markajla da onları savunmaya çalışacak. Bu sayede diğer oyunculara gol atmaları için boş alanlar açabilirler" ifadelerini kullandı.

"FERDİ VE OSAYI'YE ŞAŞIRMADIM"

Ferdi Kadıoğlu ve Osayi-Samuel'in performanslarına değinen Portekizli teknik adam, "Şaşırmadım. Çünkü ikisi de teknik becerilere sahipti ve her gün yeni şeyler öğrenmek istiyorlardı. Fiziksel ve teknik açıdan kadronda iyi oyuncular olduğunda, taktik beceriyi de öğrenmek istediklerinde, üst seviyeye çıkabiliyorlar. Onlar sadece mükemmel oyuncular değiller. İnsan olarak da harikalar. Seviyelerini geliştirmek ve öğrenmek adına da son derece alçak gönüllüler" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'YE SONSUZA KADAR SAYGI DUYACAĞIM"

Türkiye'de yeniden çalışmak isteyip istemediği sorulan Vitor Pereira, "Güçlü bir takım kuracağım bir projenin içerisinde yer almak ve bu takımın şampiyonluklar kazanması için savaşmasını istiyorum. Bu, Türkiye ya da başka bir ülkedeki bir kulüp olabilir. Elbette güçlü bir takım için doğru koşullara sahip olmalıyım. Hedefim, tecrübeli ve genç oyuncuların karışımından oluşan, şampiyonluk için mücadele eden, Avrupa Ligi ya da Şampiyonlar Ligi’nde yer alan bir takım yaratmak. Fenerbahçe’ye sonsuza kadar saygı duyacağım. Ancak aynı zamanda ben, profesyonel bir teknik direktörüm. Bir kulübün hocası olursam, doğal olarak o kulüp benim ailem ve hayatım olacak. Hayatta da böyle olmamız ve geçmişimize saygı duymamız gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.