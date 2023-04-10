Flamengo'da Vitor Pereira dönemi sona eriyor

Brezilya Ligi ekibi Flamengo'nun teknik direktörü Vitor Pereira'nın yönetim ile görüşerek yolları ayırma kararı alacağı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 13:27
Flamengo'da Vitor Pereira dönemi sona eriyor
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Brezilya ekiplerinden Flamengo'da üst üste kaybedilen finallerin ardından beklenen karar alındı.

SBT Rio kanalının haberine göre; Flamengo yönetimi, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırma kararı alındı. Haberde, Vitor Pereira ile tazminat görüşmelerinde orta yol bulunduktan sonra resmi açıklama yapılacağı ifade edildi.

Vitor Pereira

4 KUPA KAYBETTİ

Flamengo'da çalkantılı bir dönem geçiren Vitor Pereira, son 2 ayda 4. kez bir kupadan boynu bükük ayrıldı. Pereira yönetimindeki Flamengo bu süreçte, Dünya Kulüpler Kupası'nı yarı finalde, Brezilya Süper Kupası'nı finalde, Recopa Sudamericana'yı finalde ve son olarak Carioca Eyalet Ligi'ni finalde kaybetti.

İSTİFA SESLERİ

Fluminense karşısında ağır bir yenilgi alarak kupayı kaybeden Flamengo'da taraftarlar, takımın Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira'yı maç esnasında protesto etti ve istifaya davet etmişti.


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