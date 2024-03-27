Vitor Pereira'dan Fenerbahçe ve Arda Güler açıklaması: 'Bir döneme damga vuracak'

Yayınlanma: 27.03.2024 - 16:19

Güncelleme: 27.03.2024 - 16:19

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, İspanya merkezli Relevo'ya açıklamalarda bulundu.

Şu anda Suudi Arabistan'da Al Shabab'ın teknik direktörlük görevini yürüten Portekizli teknik direktör, röportajında, "Futbol benim için bir uyuşturucu gibi, her gün ona ihtiyacım var" dedi.

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Arda Güler ve Flamengo'da çalıştığı dönemde rakibi olan Real Madrid'in yeni transferi Endrick ile ilgili konuşan Pereira, "Zamana ihtiyaçları var ama Real Madrid profiline sahip oyuncular olduklarından hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'da daha önce de çalışan ve "Geri döndüğünüzde ne gibi farklılıklar gördünüz?" sorusuna cevap veren 55 yaşındaki teknik direktör, "Daha iyi bir organizasyon, daha iyi çalışma koşulları, daha iyi sahalar buldum. Ayrıca daha iyi oyuncular ve antrenörler. Kısacası daha rekabetçi bir lig" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'DEKİ GİBİ DEĞİL"

Çin'deki dönemiyle ilgili açıklamalarda bulunan 55 yaşındaki teknik direktör, "Çin'de üç yıl çalıştım. Oyunculara ve antrenörlere çok yatırım yaptılar ancak güçlü bir takıma sahip olmanın, kariyerinin sonuna gelen yabancı oyuncuları almaktan geçtiğini düşündüler. İstedikleri sonuçları alamadılar. Sonra buna Kovid de eklendi. Bu da yatırımları durdurmalarına neden oldu ve projeler yarıda kaldı. Ayrıca Çin'de bana göre akademiler konusunda açıkça bir eksiklik vardı" dedi.

Farklı ülkelerde çalışmalarının kendisinin yönetim tarzını etkileyip etkilemediği sorusuna cevap veren Portekizli teknik direktör, "Bugün daha donanımlı bir teknik direktörüm. Bana göre, çalıştıkları bağlamları anlayanların başarılı olma olasılığı daha yüksek. İçinde bulunduğunuz ligin kültürel ve spesifik özelliklerini hızlı bir şekilde anlarsanız, diğerlerini sizi takip etmeye ve kazanmaya ikna etme şansınız da o kadar artar. Çalışmalarımı büyük bir Avrupa kulübü olan Porto'da yaptım. Her zaman kazanmak için çalıştım. Kazanmak ve baskıyla başa çıkmak için sekiz yıl oradaydım. Arabistan'da futbolu seviyorum ama Porto, Fenerbahçe ya da Olympiakos'daki gibi bir baskı hissetmiyorsunuz. Yine de tutkuyu hissedebiliyorum. Benim yakıtım, tutku. Bunu hissetmeye ihtiyacım var. Bu yüzden kariyer kararlarım neredeyse hep bu tür bağlamlara dayanıyor. Ben futbolu böyle yaşıyorum. İçimde kelebekler uçuştuğunu hissettiğim anda çok mutlu oluyorum ve en iyimi ortaya koymak için ihtiyacım olan enerji bu" cevabını verdi.

"SEVİLLA BAŞKA BİRİNİ TERCİH ETTİ"



"Her yerde aynı teknik direktör olabilir misiniz?" sorusunu yanıtlayan Pereira, "Uyum sağlamak zorundasınız. Fiilen değiştirebileceğiniz şeyler var, kabul etmeniz ve adapte olmanız gereken başka şeyler de var. Örneğin Suudi Arabistan'da antrenmanı ve işinizi düzenleme şeklinizi büyük ölçüde etkileyen dini bir konu var" cevabını verdi.

Bir dönem İspanyol ekibi Sevilla'ya yakın olduğu hatırlatılan Vitor Pereira, "Evet, Sevilla ile yakındık. Sevilla ve Almeria ile görüşmelerim oldu. Doğru zaman değildi, imzalamaya çok yakındık ama Sevilla başka birini tercih etti. Almeria'da ise hayır diyen bendim. Hedeflerim için uygun bir proje olmadığını anladım. Sevilla, harika bir kulüp, projelerini gerçekten beğendim ama sonunda başka bir teknik adamda karar kıldılar" ifadelerini kullandı.

"ARDA BİR DÖNEME DAMGA VURACAK"

Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı ve daha sonra Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'le ilgili gelen soruya yanıt veren 55 yaşındaki teknik direktör, "Arda Güler 16 yaşındayken birlikte çalışma ayrıcalığına sahip olduğum bir çocuk. Küçük bir çocuktu, bugün bile bir çocuğun yüzüne sahip. Muazzam potansiyele sahip başka oyuncular gibi onun da kendisini diğerlerinden ayıran bir özelliği var, o da yetenek ve kişilik. Madrid'de bir döneme damga vuracağından hiç şüphem yok" diye konuştu.

Son olarak kariyeri için nasıl bir planlama düşündüğü sorusunu yanıtlayan Pereira, "Genelde eldeki kuşun, havadaki iki kuştan daha iyi olduğunu söylerim. Ama hedefimde büyük bir Avrupa Ligi var. Kendimi iyi hissediyorum ve büyük bir Avrupa liginde teknik direktörlük yapmak için gelecek projeyi dört gözle bekliyorum" sözlerini sarf etti.