Vitor Pereira'dan olay sözler: Ailem her şeyden önemli! Beni bağışlayın

23 Ekim 2022 Pazar, 13:26

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians'a geçen Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, 1-0 kazandıkları Santos maçının ardından takımda kalıp kalmayacağı sorularını yanıtladı.

VITOR PEREIRA'DAN OLAY AÇIKLAMALAR

Corinthians Teknik Direktörü Vitor Pereira, Santos ile oynanılan karşılaşma sonrası takımda kalıp kalmayacağı konusuna açıklık getirdi. Vitor Pereira basın toplantısında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Vitor Pereira'nın o sözleri...

"Takımda kalmam hakkında başkanla konuştum. Bazı şeyleri tartışıyoruz ama konuşuacak olan ve kararı verecek olan kendisi. Buraya gelip devam edip etmeyeceğini söylemesi gereken teknik direktör. Henüz net bir karar verilmedi sadece görüşmelerin başında olduğumuzu söyleyebilirim. Başkan neler olacağını çoktan anladı. Öyle hissediyorum..."

"AİLE BENİM İÇİN HER ŞEY"

"Aile meselesi benim için çok önemli, mutlu olabilmek için ailemi yüz üstü bırakamam. Kalırsam, iyi olduklarını hissetmeliyim. Eğer hissetmiyorsam, beni bağışlayın. Bu durum basit bir durum değil, ağır bir durumdur."

"HER ZAMAN KONUŞURUM"

"Unvanlar için savaşmamıza izin veren iddialı bir proje yaratmaya hevesli olan Duilio, Alessandro ve Roberto ile her zaman konuşurum. Kulüp, takımı daha güçlü hale getirmek, büyümeye ve şampiyonluklar için savaşmaya devam etmek için iki, üç veya dört oyuncuyu kadroya katma arzusunda. Tehlikede olan ciddi bir aile meselesi, burada kalıp hayatımı anlatmayacağım. Bu ciddi bir soru, burada iyi olup olmayacağını hissetmeliyim. İyi değillerse burada kalmaya değmez çünkü bedenen ve ruhen kalmayacağım. Bencil hissedeceğim. Ben öyle değilim, çevremdeki insanlara bakıcıyım, aile ailedir. Koç olmak harika bir şey ama aile geride kaldı. Son 12 yılda çocuklarımı görmedim, büyümelerini izlemedim, insanların anlayamadığı bir durum. Hayatlarının bir aşamasını tamamen kaçırdım."