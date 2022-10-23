Ünlü spor salonunun kurucusu Rainer Schaller kayboldu
Dünyaca ünlü spor salonlarının kurucusu Rainer Schaller, Kosta Rika açıklarında kayboldu.
Alman milyoner Rainer Schaller'in, özel uçağı Kosta Rika açıklarında kayboldu.
Spor salonu zinciri McFit'in kurucusu olan Schaller'i taşıyan uçak, Kosta Rika'nın Limon kentine gitmek için Meksika'dan havalandı. Ancak Kosta Rika'ya ulaşamadan uçakla olan iletişim kesildi.
Kaybolan uçakta Schaller, çocukları Aaron ve Finja, sevgilisi, kişisel antrenörü Marcus Kurreck olmak üzere toplam beş kişinin olduğu doğrulandı.
Alman Bild gazetesinin haberine göre, McFit sporsalonlarının üst kuruluşu olan RSG Grubu şirket sözcüsü, "Schaller, sevgilisi ve çocukları uçaktayadı. Şu anda daha fazlasını bilmiyoruz" açıklamasında bulundu.
Kosta Rika Sahil Güvenlik Servisi direktörü Martin Arias, “Şu anda yaşayan veya ölen kişilerin yerini tespit edemedik” dedi.
Kosta Rika'lı yetkililer, 50 dakika süren arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda Limon kentinden 27 kilometre uzakta enkaza ait ilk kalıntıları bulduklarını söyledi.
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